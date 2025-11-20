柬埔寨野放近瀕危大禿鸛 野外僅200隻繁殖有難度

大大的鳥喙，頭上沒什麼毛髮，脖子掛著頸囊，這是稀有的鳥類大禿鸛，也叫做橙頸禿鸛，成鳥身高可長到1.1至1.5公尺高。柬埔寨的保育單位，成功在人為環境中繁殖2隻大禿鸛，在牠們9個月大時，野放到野生動物保護區。

這種大型鳥類，目前在野外大約有1500隻，大部分都分布在印度北部，在柬埔寨只剩下大約200至250隻。由於族群太小，要人工繁殖特別困難。

吳哥生物多樣性保育中心研究員威利斯表示，「一來他們很難人為繁殖，二來柬埔寨的族群太小了，又四散在小區塊裡，只要發生一波重大死亡事件，族群就可能損失慘重，所以維持安全的數量 ，對牠們很有利。」

大禿鸛的頭部毛髮稀疏，是因為牠們以腐肉為食，經常需要把頭伸到動物屍體內側，太長的羽毛則會沾到血肉，容易感染疾病。

剛被野放的2隻幼鳥，身上各裝著一台GPS追蹤器。牠們可能要幾年時間，才會加入野外的群體，並學會遷徙、育幼等生存技能。不過，只要牠們成功在野外存活3到4個月，保育人員就會視為野放成功。

吳哥生物多樣性保育中心動物部主管森桑說，「這些保育動物的努力，可以吸引遊客造訪，也可以讓年輕一代，來這裡學習、研究、了解我們保育的各種動物。」

過去國際動物保護聯盟曾經將大禿鸛列為瀕危動物，在保育人員數十年的努力之下，現在已經降為接近瀕危。不過，研究人員仍然態度謹慎，強調對大禿鸛的研究與保育必須不斷進行，才能避免這些奇特的鳥兒滅絕。