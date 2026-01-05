柬埔寨關2年才預告：準備回台！晚安小雞出獄「1原因」恐遣送中國

娛樂中心／巫旻璇報導

網紅「晚安小雞」去年在柬埔寨拍攝自導自演的遭詐騙集團綁架影片，引發軒然大波，事後因謊報行蹤遭當地警方逮捕，並被柬埔寨法院依「煽動製造社會動亂罪」判處2年徒刑，至今仍在當地服刑。隨著刑期接近尾聲，他於2025年最後一天在臉書發文向粉絲預告返台在即，寫下「2025年走到尾聲，終於可以說一句：快到了」，再度掀起討論。不過，外界同時傳出他恐在出獄後遭直接遣返至中國的消息，也讓網路議論再起。

在「柬埔寨關2年」才預告：準備回台了！晚安小雞將出獄「1原因」恐遣送中國

網紅「晚安小雞」（左2）去年在柬埔寨拍攝自導自演的遭詐騙集團綁架影片，事後因謊報行蹤遭當地警方逮捕。（圖／翻攝自《柬中時報》）









回顧整起事件，晚安小雞於2024年2月與友人「阿鬧」（本名魯祖顯）前往柬埔寨，拍攝遭綁架至詐騙園區的影片，相關內容一度在台灣引起高度討論。然而事件隨後被揭發為造假，當地警方介入調查後，迅速將兩人逮捕，並由法院判刑入獄，兩人自此在柬埔寨服刑至今。

近期晚安小雞頻頻透過書信及社群平台分享獄中近況。2025年聖誕節，他曾公開一封手寫信，透露距離回台返家僅剩一個多月，並分享在獄中的生活點滴，他提到，自己在獄中不僅成了「台語老師」，教導柬埔寨獄友學台語，甚至在床位爭執時，獄友還會用台語互相對罵，讓他哭笑不得。他也表示，服刑超過700天的時間裡，除了教語言，自己也學會約六成的柬埔寨語。





近期晚安小雞頻頻透過書信及社群平台分享獄中近況。（圖／翻攝自FB「晚安小雞」）









信中他亦提及近期泰國與柬埔寨邊境衝突，戰火距離監獄僅約3小時車程，時常能聽見爆炸聲響。他感嘆，過去只能透過螢幕理解戰爭，如今身處其中才真正感受到殘酷本質。雖自認對政治不甚了解，但他直言，戰爭下受苦的永遠是無辜百姓，期盼衝突雙方能儘速回到談判桌，避免更多家庭破碎。他也提到，會努力撐下去，期待返台後再度開直播與支持者見面。而晚安小雞官方粉專2025年12月31日再度發文，表示2025年走到尾聲，終於可以說一句：「快到了，所有撐過的、等過的，都在替明年鋪路，哥姐，明年見。謝謝各位哥姐這一年來的照顧與支持，有你們真的很溫暖、也很有力量。新的一年，祝大家平安健康、事事順心」。

值得注意的是，晚安小雞去年2月遭判刑後，柬埔寨方面曾通報中國駐柬埔寨大使館。中國駐柬使館隨後發布「領事提醒」，強調在維護「包括台灣同胞在內」在柬中國同胞合法權益的同時，絕不包庇任何違法犯罪行為，並呼籲在柬人士務必遵守當地法律、尊重風俗，提醒「互聯網不是法外之地」。隨著晚安小雞出獄時間逼近，外界也傳出他可能在刑滿後遭直接遣返至中國的說法，再度引發網路熱議，後續動向仍有待相關單位進一步說明。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

