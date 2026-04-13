柬埔寨雲端伴學 義診深耕澳洲19載

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慈濟基金會推動柬埔寨華語國際伴學計畫，從2025年十月開始，15 位大學伴展開為期半年線上交流，今年二月更飛往柬埔寨，帶領 19 位當地學員投入志工服務。而在澳洲塔拉鎮，因地處偏遠、牙醫資源匱乏，加上費用高昂，慈濟在當地深耕義診長達19年，一年一度的義診日，醫療團隊宛如馬拉松接力，為居民看診、製作假牙。

穿上這身黃色T恤，不僅僅是相互交流、學習華語的起點。

柬埔寨華語國際學伴團長 曾彥禎：「這群穿著團服的小學伴，他們跟著我們一起歡喜做志工，而這分連結其實是從，去年10月的時候就開始了，我們透過每周一和周五的，線上陪伴他們學習中文的方式，跟他們互動。」

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柬埔寨華語國際伴學計畫，15位大學伴與19位柬埔寨青年，從線上到面對面，共同投入志工服務。

柬埔寨華語國際學伴團長 曾彥禎：「當一個人被信任，被邀請去幫助別人的時候，他的感受是自己是重要的。」

慈濟基金會執行長辦公室青年發展組 許雅玲：「(柬埔寨)他們對於學華語文這件事情，是一個非常需要的技能，我們最重要的其實還是要把，所謂的慈濟的志工精神，還有人文理念埋到這個裡面。」

不知道有多久，不曾體驗到咀嚼的滋味。澳洲塔拉鎮，地理偏遠，長期缺乏牙醫資源，十九年來，慈濟在當地義診，連假牙製作也都包辦。

澳洲慈濟志工 林海菱：「一般的假牙製作，至少要花，兩個禮拜才能夠完成一副，而一個全口假牙的製作，至少要到六個禮拜，到八個禮拜才能夠完成，因此每一年的塔拉義診，我們都可以看得到，假牙技師團隊用超人精神，在服務著所有大眾。」

澳洲慈濟志工 盧以欣：「從一開始2007年的牙科服務，一直增加，每年都增加服務項目，今年也是規模最大的一次，除了團隊的規模很大之外，總共147位的志工，還有服務人次也是歷年來最多的。」

證嚴上人開示：「人生如夢，夢如人生，沒有人生就沒有夢，所以有了人生，才會有過去，才會有記憶，記憶總是做過的夢，放在記憶裡，不占空間，可是在腦海中，永遠都存在，所以說，我們心中，要常常培養善知、善見，還要培養，哪怕是晚上也要培養好夢。」

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