柬埔寨驚喜開放「對中免簽」！中國人嚇壞：誰愛去誰去

國際中心／李明融報導

日本首相高市早苗「台灣有事」一說引發中國強烈反彈，祭出多項制裁政策，呼籲中國人不要前往日本旅遊，不少中國遊客紛紛改去南韓等其他鄰近國家旅遊，如今中國官媒宣布，柬埔寨政府將於2026年6月試辦「中國公民免簽」，只需填寫電子入境卡即可入境，消息曝光之後，引發大批網友熱議，許多人看到後沒有很開心表示「謝謝不必了」、「誰愛去誰去，我不去！」。





中國人不去日本！柬埔寨驚喜開放「對中免簽」網集體嚇壞：誰愛去誰去

大批中國遊客拒赴日本旅遊，改選擇其他鄰近國家旅遊。（圖／翻攝自朝日新聞）

廣告 廣告

根據中國官媒《央視》、《新華社》報導，柬埔寨政府2日發布官方文件指出，將於2026年6月15日至10月15日，對中國公民試辦免簽證政策，每次入境允許停留14天，在這4個月試辦的期間內，中國公民不必申請簽證，也不需支付任何費用，僅需填寫電子入境卡即可入境，並可多次進出柬埔寨。





中國人不去日本！柬埔寨驚喜開放「對中免簽」網集體嚇壞：誰愛去誰去

柬埔寨驚喜開放「對中免簽」，不少中國網友嚇壞。（示意圖／翻攝自pexels）

消息曝光後，在中國各大社群平台掀起熱烈討論，不少中國網友紛紛笑稱「誰愛去誰去，我不去！」「看來電詐集團缺人很嚴重呀」、「柬埔寨園區缺人頭了？」、「一時間分不清是好消息還是壞消息」、也有微博「博主」直接表示「有些免簽的地方充滿驚喜；有些免簽的地方充滿驚嚇。度假和度劫的差別還是挺大的」，儘管大批中國網友認為柬埔寨和日本旅遊品質有很大的差距，且可能有被抓到詐騙園區的風險，但根據柬埔寨旅遊部統計表示，今年1月至10月，柬埔寨共吸引了約100萬人次的中國遊客。

原文出處：中國人不去日本！柬埔寨驚喜開放「對中免簽」網集體嚇壞：誰愛去誰去

更多民視新聞報導

中國遊客「惡習」帶到南韓！遭目擊在星巴克「喝燒酒」

父花百萬買「粗糙禿頭鴨」！專家揭「天價」：你先站穩

《海賊王》歌手上海演出遭「卡歌」！本人無奈發聲

