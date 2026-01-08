柬埔寨高喊「台灣是中國的」 外交部怒斥回應

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

柬埔寨於去年底中共發動圍台軍演之際，發布一系列言論稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」。對此，外交部於昨（7）日發布新聞稿表達高度遺憾，痛批柬埔寨外交部言論扭曲不實，貶損我國主權，對此嚴厲譴責。

外交部昨發新聞稿斥柬埔寨官方貶損我國主權之言論。（圖／翻攝自外交部youtube）

我外交部指出，柬埔寨外交部於去年12月31日發布「因台灣議題而造成情勢緊張」的新聞稿，其中提到「台灣是中國領土不可分割的一部分」、「台灣議題為中華人民共和國內政」，且對於「支持中國為實現國家統一所作的努力及反對任何形式的『台獨』」等無稽、荒誕之言論表示認同。

廣告 廣告

對此，外交部指出，「中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未統治過台灣，任何國家均無權也不能否認台灣客觀存在的事實，」且呼籲柬埔寨官方勿罔顧事實扈從中方，並未任何蓄意破壞區域和平的行為、言論背書。

外交部最後強調，台灣願與所有支持自由民主及人權的國家合作，共同遏制威權主義擴張，守護台海和平安全，維護印太地區的自由與穩定。

更多FTNN新聞網報導

晚安小雞將出獄！傳柬埔寨擬「送中」 外交部回應了

打造亞洲日內瓦？林佳龍宣布：在台北設立「台灣國際NGO中心」

日本戰機遭中國戰機雷達照射 美日台三方回應曝光

