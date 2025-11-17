柬埔寨「太子集團」跨國犯罪 日媒揭露：在日3關聯企業房地產交易洗錢

柬埔寨「太子集團」涉跨國詐騙洗錢，北檢日前拘提25人、查扣資產45億元，但「爆乳特助」劉純妤卻以15萬交保。 圖：讀者提供

[Newtalk新聞] 柬埔寨「太子控股集團」（Prince Holding Group）涉跨國洗錢遭美英兩國聯手制裁，台北地檢署11月初發動偵查，查扣11戶豪宅等及鉅額不法資金總值45億元。而日媒《共同社》（Kyodo News）今天（17日）發布獨家調查，發現這家被美國財政部列入制裁名單、涉嫌跨國電信詐欺與人口販賣的犯罪集團，自2022年起在日本至少設立3家關聯企業，疑似利用房地產交易掩飾並洗刷犯罪所得。

這3家企業分別為：2022年設立、由集團董事長陳志親自擔任代表的關聯公司；2023年於東京都澀谷區成立的顧問公司「Prince Japan」；以及2024年於東京都千代田區設立的房地產公司「Canopy Sands Development Japan」。其中「Prince Japan」曾於2023年6月主動表明自己為太子集團子公司，柬埔寨駐日大使館也於2024年11月在臉書公開介紹「Canopy Sands Development Japan」隸屬該集團。

這些企業在日本舉辦柬埔寨高端房地產投資說明會，分析顯示相關開發資金可能來自電詐與非法賭博所得，銷售行為具高度洗錢嫌疑。《共同社》向上述企業申請採訪，至今未獲回應。

美國財政部10月14日將太子集團及其董事長陳志（柬埔寨籍華裔）列入制裁名單，指其在柬埔寨擁有至少10處大型詐騙園區，近幾年美國受害金額已達166億美元。類似手法也出現在台灣與韓國，集團透過當地子公司大舉購入房地產並存入巨額資金。

