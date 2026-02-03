柬埔寨「新型A型流感」奪9命！旅遊疫情列警示 疾管署：禽場從業員需嚴加防護

柬埔寨新型A型流感釀9死，疾管署升級旅遊警示，國內已匡列5千人追蹤。 圖：疾管署／提供

[Newtalk新聞] 國際禽流感疫情拉警報，柬埔寨去年爆發H5N1疫情(新型A型流感)造成9人死亡，國內禽場亦進入好發期。疾病管制署（疾管署）示警，為防範病毒跨物種傳人，已將柬埔寨及中國15省市旅遊疫情列為警示，並啟動高規格疫調，自2022年底以來已匡列近5千人次接觸者進行追蹤，呼籲禽場從業員與民眾落實防護。

疾管署今(3)日表示，依據國際監測資料，今年截至2月2日雖尚無人類感染H5N1病例，但去年(2025)全球累計30例確診，其中12例死亡。病例數以柬埔寨報告18例最多，造成9人死亡且全年皆有病例；此外，美國、孟加拉、印度、越南等國亦有零星個案。針對人類新型A型流感旅遊疫情建議，疾管署已將柬埔寨及中國15個省市（包含四川、廣東、福建等）列為第二級「警示」(Alert)，提醒民眾前往當地應加強防護。

疾管署說明，所謂「新型A型流感」是指除了每年週期性於人類間流行的季節性流感H1N1及H3N2以外，偶發出現感染人類的其他動物流感病毒。這些病毒的主要感染對象原為禽鳥類或豬等哺乳類動物，屬於A型流感病毒，一旦跨物種感染人類，即統稱為「新型A型流感」病例。為防範動物傳人的新型A型流感病例出現，各地方衛生單位只要接獲動物流感疫情通報，均會立即展開疫情調查，並協助清場人員正確執行個人防護措施。自2022年11月累計至今，衛生單位已針對動物流感案例場接觸者共匡列4925人次進行健康狀況追蹤，目前仍有66人持續監測中，其餘接觸者已順利結束觀察。

疾管署指出，依據農業部防檢署監測資料，國內禽場自2022年11月檢出首例H5N1禽流感病毒以來，累計確診案件已達135件，疫情多集中於12月至隔年3月之間；今(2026)年截至1月30日止，即已出現7件案例場。由於受H5N1感染動物的呼吸道分泌物及排泄物可能帶有病毒，若不慎接觸恐有感染風險，相關工作人員在作業過程中應落實自我防護，於工作結束後務必落實清潔消毒，並配合10日的健康追蹤。

疾管署呼籲，民眾在日常生活中建議落實「5要6不」防疫原則，即可有效防範新型A型流感，降低感染風險。「5要」包括：要確保禽肉蛋類完全熟食、要養成肥皂勤洗手習慣、出現症狀要戴口罩就醫、公費對象要定期接種流感疫苗、要均衡飲食與運動提升免疫力。而「6不」則包含：不生食禽蛋製品、不購買來路不明動物、不接觸或餵食禽鳥、不野放或隨意丟棄禽畜、不混居飼養禽畜、不前往空氣不流通或人潮擁擠場所。相關資訊可至疾管署全球資訊網「新型A型流感專區」查詢，或撥打免付費防疫專線1922洽詢。

