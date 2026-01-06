柬埔寨「流浪斷腿網紅」已送醫 父親哽咽：不知道怎把她接回來

娛樂中心／倪譽瑋報導

福建吳姓網紅流浪在柬埔寨街頭，如今中國使館已出手救人。（圖／翻攝自微博）

日前網傳中國一位20多歲女網紅流浪柬埔寨街頭，她疑似雙腳骨折、精神狀況不佳在路上遊蕩。如今中國駐柬埔寨大使館表示，該女網紅已轉往醫院救治，身體狀況有所恢復，大使館也聯繫其家屬來柬埔寨，辦理接送回國事宜。然而該網紅的父親哽咽表示，自己是農民，收入單薄「真不知道該怎麼把她接回來」；母親也無奈地說，夫妻倆從未出過國。

近日網路瘋傳照片，20多歲中國吳姓網紅雙腿骨折，流浪在柬埔寨街頭，照片中可以看到她臉部髒亂、頭髮打結，手中還握著一張X光照片，有網友爆料，她遭到男友哄騙到柬埔寨，沒想到落入求職陷阱；不少人湧入吳姓網紅的影片底下評論，希望她早日平安回家。

如今傳出已有熱心華人將她送往移民局接受治療；1月4日中國駐柬埔寨大使館證實，確實找到了那位吳姓網紅，被發現時身體狀況很差，經送醫救治身體狀況有所好轉，大使館已聯繫其家屬，正等待遣返回中國相關事宜。

陸媒《大象新聞》報導指出，吳姓網紅的爸爸無奈表示，自己是農民「在家打零工，真不知道該怎麼把她接回來」；吳女的媽媽也感嘆，需要去柬埔寨接人，但夫妻倆從未出過國，希望政府給予支援。



