柬埔寨一舉掃蕩詐騙園區！藏身9層樓詐騙大樓 658人落網「32台人被抓」

柬埔寨警方4日突擊掃蕩柴楨省巴域市2處詐騙據點，逮捕658名外籍嫌犯，包括32名台灣人。（示意圖／達志／美聯社）

柬埔寨政府自今年6月下旬啟動全國性「清剿網路詐騙」行動，鎖定多處非法園區進行掃蕩。近日，警方於靠近越南邊境的柴楨省巴域市展開大規模突襲，成功搗破兩處詐騙集團據點，逮捕658名外籍嫌犯，包括32名台灣人，成為行動以來最大規模破案紀錄。

根據《柬中日報》報導，柬埔寨內政部發言人杜速克證實，這次行動查獲的兩處據點分別採用不同詐騙手法。其中一處專以假冒執法機構為手段，透過語音詐騙恐嚇受害者匯款，警方共逮捕57人，包含32名台灣人、13名日本人、8名菲律賓人、3名越南人與1名新加坡人。

廣告 廣告

第二處詐騙據點則設於一棟9層樓建築內，內部發現多達601名外籍人士，多數為越南籍。警方指出，該據點手法繁多，從假投資平台、偽造銀行轉帳紀錄、戀愛詐騙到冒用馬拉松活動名義等皆有，甚至結合AI深偽技術製作假影片，以假冒身分博取信任後行騙。

這場掃蕩是柬國總理洪瑪內於7月14日啟動「清剿網路詐騙」計畫後的重要成果之一。洪瑪內當時頒布9項行動指令，要求各地政府與執法單位強力配合。據《柬中時報》報導，自6月27日至10月14日，全國共進行92次聯合查緝，橫跨18個省市，累計查獲嫌犯3455人，涉案國籍多達20國。

被捕嫌犯涵蓋中國、台灣、越南、印尼、印度、孟加拉、泰國、南韓、巴基斯坦、尼泊爾、馬來西亞、日本、緬甸、菲律賓、寮國，以及來自非洲如奈及利亞、喀麥隆、烏干達、獅子山，甚至蒙古與俄羅斯等國人士。

這次成功破獲巴域市兩大詐騙據點，凸顯柬埔寨打擊跨國網路詐騙犯罪的決心與行動力，當局也呼籲國際社會加強合作，打擊日益猖獗的詐騙集團跨境行為。

涉案嫌犯多來自亞洲各國，手法包括假冒執法、愛情詐騙與AI深偽影片等新型態詐騙。（圖／翻攝自FB，柬中時報）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

每天互稱寶貝！她問「我叫什麼名字」男友卻答不出 過來人：結婚登記只知姓氏

日本熊害頻傳！他質疑「台灣為何沒有」：台灣的熊比較乖？

王子、粿粿「疑裸擁照」瘋傳！名嘴公開比對衛浴設備 徵信社：不要煽風點火