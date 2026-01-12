柬埔寨2025遣返逾1.3萬外國人 陸籍最多！台灣入列有383人

柬埔寨移民總局統計數據顯示，2025年有383名台灣人被驅逐出境。（示意圖／達志／美聯社）

近年柬埔寨成為詐騙集團據點，有不少外籍人士自願或被拐騙到此，進行非法詐騙工作，被警方破獲後就會被驅逐出境。柬埔寨移民總局最近發布2025年度報告，一整年共驅逐13557名外籍人士，比2024年多了7705人，增幅達56.8%；其中竟有383人來自台灣，陸籍人士則有4806人，為最大宗。

根據《柬中時報》引述柬埔寨移民總局2025全年度數據顯示，2025年有4806名來自中國大陸的人涉及違法犯罪活動，屬所有國籍中最大宗。人數第2多的是越南，第3多的則是印尼。其中來自台灣的有383人，遭當地政府依法驅逐出境。

在數據中，共計驅逐了13557名外籍人員，與2024年相比，人數大幅增加7705人，增幅高達56.8%。在國籍分布上，除了人數最多的陸籍人士外，其餘遭遣返人數較多的國籍依序為越南籍3456人、印尼籍1476人、巴基斯坦籍963人及泰國籍534人。此外，印度、緬甸、孟加拉、菲律賓、南韓、馬來西亞及日本等國亦有國民在驅逐名單之列。

針對違法態樣，移民總局在2025年間共偵破5011起涉及外籍人士的案件，逮捕及查處總人數達9857人。在這些案件中，以「逾期停留」最為普遍，共計3567起；其次為「非法居留及非法就業」案件，共計465起、涉及3176人；「非法偷渡」則有556起。值得關注的是，涉及刑事犯罪的案件達419起，相關嫌疑人共計1795人。

柬埔寨當局進一步指出，自2014年至2025年11月30日為止，該國在過去10年間已累計驅逐來自112個國家和地區的非法外籍人員，總數達47134人。此次驅逐人數的激增，反映出柬埔寨政府近期積極強化治安維護，並針對跨境電信詐騙、非法勞務及逾期居留等問題採取更嚴厲的掃蕩措施。

