柬埔寨2026年將試辦中國公民免簽 為期4個月

（中央社台北3日電）中新社報導，柬埔寨旅遊部官員今天表示，柬埔寨政府決定自2026年6月15日至10月15日間，對中國公民試辦免簽入境14天政策。據中方資訊，目前東協國家已有泰國、馬來西亞、新加坡開放中國公民免簽入境。

根據報導，在上述期間，中國遊客僅需填寫電子入境卡即可入境柬埔寨，無需事先申請簽證及繳納相關費用，且每次入境可停留14天，並可在有效期內多次往返。

報導說，柬埔寨旅遊部今天呼籲該國旅遊業協會及媒體機構等相關方面，要「高度重視並積極配合」對中國公民免簽入境政策，並以多種方式廣泛宣傳推薦，共同促進中國公民及投資者赴柬埔寨訪問交流。

柬埔寨官方統計，今年前10個月，柬埔寨共接待國際遊客約480萬人次，其中中國遊客接近100萬人次。

中國南方航空金邊營業部總經理周穎平說，柬埔寨對中國公民免簽入境將顯著提升中國遊客前往旅遊意願，原因是上述免簽時間正值中國暑期旅遊旺季，且柬埔寨簽證費在30美元（約新台幣938元）至35美元間，免簽可降低旅遊成本。（編輯：邱國強/楊昇儒）1141203