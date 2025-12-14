柬泰衝突擴大「泰5地宵禁、封鎖泰國灣」 白宮發出警告

泰國與柬埔寨爆發衝突。（圖：MotionElements）

泰國與柬埔寨軍事衝突升溫，儘管美國總統川普聲稱，已成功協調雙方同意停火，但泰、柬兩國邊境戰火仍持續蔓延。泰國政府今（14）日緊急宣布，在達叻府5個和柬埔寨接壤的地區實施宵禁，並且封鎖泰國灣。

《路透》報導，隨著柬埔寨攻擊持續，泰國宣布擴大並延長沿海地區的宵禁，對桐艾府等5個和柬埔寨國公省相鄰的行政區實施宵禁，涵蓋孔雅、博賴、考薩明及府治等區域，但未包含象島與骨島等主要觀光島嶼。

《曼谷郵報》報導，泰國國防部指出，由於柬埔寨軍方無視東協同盟會的停火呼籲，13日深夜仍持續對泰國邊境發動猛烈攻擊，以無人機侵入泰國領空，泰方被迫啟動報復機制，在多個地區實施宵禁令保護平民安全，並且下令封鎖泰國灣，防止石油與軍事物資走私到柬埔寨。

對於泰柬軍事衝突日益激烈，美國白宮發言人表示，美國總統川普期望各方履行停火承諾，將追究破壞和平者的責任。