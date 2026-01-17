柬泰邊境現「KK園區2.0」？戒備如監獄 166秒恐怖景象曝

園區內，住宿建築的窗戶全數加裝密閉鐵欄。（圖／翻攝自臉書AMA Malaysia）





詐騙集團園區真的野火燒不盡，春風吹又生！位在柬埔寨境內，距離泰國邊境大約1公里處的烏拜川，被直擊出現全新的詐騙園區。四周高聳圍牆圍繞、戒備森嚴，所有窗戶也都裝上鐵窗，就像是大型「監獄」一般。這處園區面積估算是「KK園區」的5分之2，而且已經開始運作。

馬來西亞組織揭露「KK園區2.0」

馬來西亞國際人道主義組織（MHO）華裔社會公關代表胡傑良，發現一處疑似新設的大型園區，並直擊位在柬泰邊境最新詐騙園區，從拍攝影片可以看到大門口設有安檢崗哨，看得出戒備十分森嚴。其團隊駕車繞行園區外圍，便耗時10多分鐘，只見新設立園區面積很大，目前無法估計。

園區像大型「監獄」戒備森嚴

位在柬埔寨境內的烏拜川，從地圖上來看它的地點就在柬埔寨境內 ，距離泰國邊境只有1公里，園區面積估算大概是KK園區的5分之2，現在也被稱作「KK園區2.0」，從透過拍攝影片放眼望去 ，整個園區看起來像是荒涼的工地，但其實有幾棟已經完工的建築，還可以清楚看到，窗戶都安裝上了鐵窗，彷彿就是一間間的牢籠。

影片中也提到，雖然很多地方看似仍在擴建，但實際上已經投入運作，該園區的戒備極其森嚴，外圍城牆高聳且布滿碎玻璃。

據報導稱 ，這裡原本是做為普通的工業區，但如今卻大興土木，轉作詐騙園區 而且已經開始運作，先前緬甸軍政府才公開炸毀KK園區的影像，試圖清剿詐騙集團，但詐團也快速轉移陣地，找到新園區落腳處，看來真的是詐團除不盡，春風吹又生。

