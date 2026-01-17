柬泰邊境現「KK園區2.0」？疑似巨型詐騙新據點 圍牆超高、頂部鋪滿碎玻璃...戒備深嚴如監獄

非政府組織指出，柬埔寨與泰國交界地帶疑似出現規模龐大的詐騙園區，外觀與一般建設用地不同，引發外界關注。（翻攝自臉書/AMA Malaysia）

詐騙園區轉移中？東南亞跨國詐騙問題持續受到國際關注，而近期有民間組織揭露，柬埔寨與泰國交界地帶疑似出現一處規模龐大的新型詐騙園區，被外界形容為「KK園區2.0」。相關說法曝光後，引發外界對詐騙據點轉移及跨國監管成效的高度討論。

國際聯防未歇 詐騙據點是否「換地重生」？

近年多國政府加強合作打擊跨境詐騙犯罪，但非政府組織指出，詐騙集團可能透過轉移據點因應查緝。馬來西亞國際人道主義組織（MHO）華裔社會公關代表胡傑良近日表示，在柬泰邊境發現一處疑似新設的大型園區，其整體規模約為知名「KK園區」的2/5。

「KK園區2.0」在哪裡？ 柬泰邊境成為關鍵位置

據《中國報》引述調查指出，該地點名為「烏拜川」（Ou Bei Choan），位於柬埔寨境內、鄰近泰國西北部沙繳府，距離邊境約一公里。由於位置接近國界、交通動線複雜，被認為具備高度隱蔽性。

外觀看似開發用地 實地卻高度戒備

胡傑良指出，從Google衛星影像觀察，該區域外觀與一般建設用地無異，但實地查看後卻呈現截然不同景象。園區周邊圍牆高築，牆頂布滿碎玻璃，出入口設有嚴密控管，非一般住宅或工業區常見配置。

新詐騙園區是否仍在運作？ 民間調查揭露細節

胡傑良進一步說明，園區內住宿建築的窗戶全數加裝密閉鐵欄，整體環境給人高度封閉的感受，宛如大型拘置設施。其團隊曾沿園區外圍駕車繞行，僅核心範圍便耗時十多分鐘，顯示腹地相當廣大。

部分區域施工中 仍被判斷已投入運作

雖園區部分地段仍可見施工跡象，但胡傑良判斷，整體設施並非閒置狀態，應已實際運轉。他也提及，對於柬埔寨官方近來宣稱加強掃蕩詐騙行動，外界仍期待看到更具體、持續性的成果。

跨國詐騙監管再受考驗

隨著疑似新型詐騙園區的資訊曝光，外界再次關注跨境犯罪是否出現「打不完、換地方」的情況。相關單位是否能即時查證、加強國際合作，成為後續觀察重點。

