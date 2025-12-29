柬泰邊境衝突持續 台旅客為避難孩童舉手之勞獻「愛心」

該團領隊林修奔昨日則在臉書po文說，一個旅遊途中，微不足道的舉動，卻幫助不少人，也做了有意義的國民外交！不是嗎？ 圖：擷自林修卉臉書

[Newtalk新聞] 泰國與柬埔寨官員在邊境進行的停火會談已進行多日，邊境衝突卻仍未平息；兩國持續互控對方發動攻擊，柬方指責泰國加強轟炸邊境地區，泰方則指柬軍夜間攻擊，導致民宅受損。但逾50萬難民已流離失所，大批邊境難民往吳哥窟所在的暹粒省避難，在安全區域搭帳蓬暫居，但基本的生活用品嚴重匱乏。目前在柬埔寨比較多是歐美團和日本客，台灣團客屬於少數。一個23人的台灣團在12月中旬抵暹粒省，看到當地難民的現狀，由於大部份團客都自行攜帶盥洗用具，就自發性把酒店供應的牙膏、牙刷、肥皂、洗髮精和沐浴乳，全部集中拿給導遊代送逃難的孩子，希望小孩多注意衛生與口腔清潔。另外，也捐出一些零食、玩具等物資，希望微薄的付出能讓台灣人盡點心力。

暹粒省當地導遊「小楊」和她妹妹昨天趁假日特別到難民區，把一大袋的生活用品、物資和玩具發給難民區的小孩，而她6歲的兒子也把自己的玩具捐出來，並把影片拍攝下來，傳回台灣。暹粒導遊在現場不忘大聲喊：「謝謝台灣貴賓，您們的愛心，小朋友收到了。」還一再強調這些是「台灣人送的！台灣人送的！」該團領隊林修奔昨日則在臉書po文說，一個旅遊途中，微不足道的舉動，卻幫助不少人，也做了有意義的國民外交！不是嗎？

泰柬邊境12月7日再次爆發衝突，雙方長期存在的邊界衝突再度升溫，據官方統計，泰柬都有軍人和平民喪生，互指對方挑起新一輪衝突，並指責對方攻擊平民。泰方要求柬埔寨須先宣佈停火、且停火必須持續落實，並要求柬方需配合除雷行動。

