柬火箭炮襲邊境醫院 泰坦克回轟 邊境50萬人大逃離

泰柬烽火再起，兩國超過50萬人逃離家園。（圖／達志影像美聯社）

泰國跟柬埔寨在邊界數度交火，超過50萬的邊界居民，已經展開大逃亡。泰國這次出動坦克車，大砲直接轟向柬埔寨的營區，因為他們指控，柬埔寨利用火箭炮攻擊邊境醫院。兩國越鬧越僵，美國總統川普說，看來他必須再打個電話「喬」一下。

泰柬烽火再起，兩國超過50萬人逃離家園。（圖／達志影像美聯社）

泰柬邊境衝突持續升溫，雙方交火已進入第三天，造成超過50萬人流離失所。泰國軍方在達叻府、沙繳府等地區對柬埔寨目標發動猛烈攻擊，坦克開火砲擊，而柬方也強力回擊，甚至有火箭彈擊中泰國素林府的醫院。雖然柬埔寨宣稱願意對話談判，但泰國外長表示對方必須先停止敵對行動。當地居民被迫逃往325座臨時避難所，許多人表達了對戰爭結束的渴望，希望能夠早日回到和平生活。

廣告 廣告

泰柬邊境的緊張局勢持續惡化，在衝突第三天，泰國軍方在多處地區對柬埔寨目標發動攻擊。泰國達叻府捕捉到黎明時分有火光從天而降，落入柬埔寨領土，泰國海軍宣稱他們鎖定攻擊了一處柬埔寨目標。同時，泰國陸軍在沙繳府對隔著一條河的柬埔寨營區開火，並展示了坦克開火砲擊的作戰畫面。

在泰國軍方的猛烈砲襲下，柬埔寨的奧多棉吉省籠罩在硝煙彈雨中，街道傳出爆炸巨響，遠方升起濃濃黑煙。然而，柬埔寨軍隊也進行強力反擊。在泰國剎吉府前線應戰的士兵回報敵軍攻擊，表示攻擊落在Palak基地和靠近Phlan Hin的地區。

戰火已經波及到平民區域。沙繳府的民眾在一聲爆炸巨響後，神情驚慌地趕緊逃命。來自柬埔寨的火箭炮還打到泰國素林府的一家醫院，人們趕緊疏散到避難所，醫護人員在戰火下依舊把救人擺在第一位。

隨著衝突持續，兩國的傷亡人數不斷增加。泰國軍方將傷員護送到直升機上進行救援，同時位於泰國邊境烏汶府的士兵全副武裝，準備執行夜間巡邏，因為柬埔寨近期還會出動無人機攻擊泰國村莊。

柬埔寨首相洪馬內的高階顧問Suos Yara表示，柬埔寨方面始終敞開大門，但需要對方派人負責，才能決定是否讓局勢緩和。然而，泰國外交部長希哈薩強調，泰國並非挑起事端的一方，但最終雙方還是發生了衝突，這非常不幸。

在局勢陷入僵局的情況下，泰柬邊境的居民遭受了最大的苦難。截至衝突第三天，兩國加起來超過50萬人被迫逃離家園。美聯社記者Jerry Harmer直擊素林府一座設立在大學裡的避難所，這只是泰國邊境四個府內325座避難所中的一個，可容納數百甚至上千人，目前安置了約550人。雖然環境簡陋，但食物充足，孩子們也有娛樂活動。

一位65歲的泰國民眾描述了逃離時的恐懼，表示聽到槍聲後立刻衝出去，害怕炮彈會落到家裡。另一位34歲的泰國民眾則希望這一切結束，希望這是最後一場戰鬥。

戰火的痕跡隨處可見，被火箭炮擊中的房屋殘破不堪，牆壁遍布彈孔。泰國軍方開放媒體直擊邊境平民區，展示了交火後留下的彈坑和瓦礫碎片。距離邊境僅4公里的泰國衛兵表示，他們希望戰爭結束，因為村民生活艱難，但如果非要打仗不可，那就一勞永逸地解決，不要留給後代子孫。然而，前線此時依舊砲聲隆隆，泰柬烽火連天。

更多 TVBS 報導

緬軍炸毀KK園區！上千人渡河逃泰國 水湍急多人溺斃

緬甸軍掃蕩KK詐騙園區 傳首腦逃往泰國芭塔雅

700塔利班兵力再戰巴基斯坦 雙方達停火48hr協議

衝突持續升溫！ 巴基斯坦關邊界 阿富汗宣稱擊斃58名巴國士兵

