柬緬電詐園區人手荒！大陸藝人表弟被騙失聯 母親痛哭：兒來電聲音虛弱

東南亞地區電信詐騙猖獗，近期柬埔寨和緬甸官方正大力掃蕩此類犯罪。面對人手短缺困境，詐騙集團加大力度誘拐和綁架求職者，騙更多年輕人前往當「豬仔」。中國大陸藝人仝卓日前公開求救，表示其30歲表弟李怡亨疑似被騙至柬埔寨並失聯，引發社會關注。專家分析指出，詐騙園區正經歷轉型，人身控制情況更加普遍，且小園區被大集團併吞，形成更精密的詐騙鏈條。

大陸藝人仝卓曾是美聲男團《聲入人心》成員，今公開求救協尋表弟。（圖／仝卓微博）

大陸藝人仝卓，曾是美聲男團《聲入人心》成員，2020年因大學考試舞弊退團。如今他再次公開露面，不是為了宣傳作品，而是希望大家幫忙尋找失聯表弟李怡亨。李怡亨的母親表示，至今一家人都無法確認他的真實情況，失聯後他曾通過手機傳來幾段模糊的消息，聲音非常虛弱。

30歲的李怡亨原本在上海擔任保全，11月初因臨時接到展覽會工作，9日前往廣西南寧，結果13日失聯。雖然家人15日接到他從國外打來的電話報平安，但聽到旁邊有人不停催促要錢，疑似已遭控制。他手機最後定位出現在柬埔寨班達棉吉省。李怡亨的家屬表示，他們看過那個詐騙園區的地址，李怡亨的位置確實停在園區的門口。家屬擔心他恐怕已被拐進電詐園區，事件一度登上微博熱搜。

大陸駐柬埔寨大使館表示已請當地警方協助，後續會持續跟進案情。類似事件並非少數，僅今年暑假期間，甘肅2名高中生、江蘇1名19歲少年就陸續被騙到柬埔寨電詐園區，他們都有一個共同點，就是輕信高薪打工的承諾。

中國國際問題研究院助理研究員鮑志鵬強調，東南亞電詐正經歷一個非常大的轉型，不斷對人身進行控制，隨著電信詐騙園區人數相對不足，許多人最後被轉賣到電信詐騙園區。專家分析認為，大陸近年加大跨國掃蕩力度，逮捕大量電詐人員，導致詐騙集團人手短缺問題惡化，使人身控制情況更加普遍。同時，小園區被大集團併吞的現象也在增加，形成更精密的詐騙鏈條，提醒民眾要提高警覺，避免落入陷阱。

