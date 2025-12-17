柬軍「噴裝備」! 邊境搞丟中國飛彈被泰軍繳獲入庫 北京這樣說.....

泰軍在邊境繳獲中國製 GAM-102LR 反坦克導彈。 圖：翻攝自騰訊網《国平视野》

[Newtalk新聞] 近期泰國與柬埔寨間邊境衝突持續，區域局勢仍不容樂觀，泰國軍方出動 F-16 戰鬥機和集束炸彈轟炸，柬埔寨則以火炮打擊。近期泰國在邊境繳獲柬埔寨軍的中國製 GAM-102LR 反坦克導彈，泰方表示飛彈已入庫保管。

針對這起邊境「噴裝備」事件，《新聞周刊》評論認為，這顯示顯示中國軍事技術，正在重塑東南亞的安全格局，中國也向泰國出售 VT-4 主戰坦克。對此中國外交部發言人郭家昆今日（17）表示，中國過去與泰國和柬埔寨均有正常的防務合作，這些合作並非針對任何第三方，也與柬泰邊境衝突無關。

中國 VT-4 主戰坦克。圖：翻攝自知乎《大伊萬》

而《环球译视》則在騰訊網上表示，這起事件中未經任何戰鬥就被繳獲武器，說明柬埔寨即便添購新式裝備，仍需要克服訓練和組織度上的缺失。該文強調泰軍依靠特種部隊快速推進，得以佔據地形優勢，柬軍在遭遇突襲時，未能形成有效反擊致使部分陣地被放棄，裝備就這麼完整留下。

泰國皇家陸軍副發言人瑞查．蘇素瓦農（Col Richa Suksuwanon）上校表示，雖然對柬軍持有這款新式武器感到擔憂，但就目前看來，尚未有泰軍載具被此武器命中。

