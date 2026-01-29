柯不再叫主席！接任院長曝昌算計 于北辰酸他「這4字」！

論壇中心／董思旻報導

民眾黨主席黃國昌宣布黨內人事布局，包含黃國昌兼任政策會主委，前主席柯文哲掌國家治理學院院長，開辦國政班及候選人訓練課程，被視為備戰選舉。桃園市議員于北辰在《台灣最前線》節目中分析，每次兩人同台記者都叫柯文哲主席，在黃國昌給新職位後，現在都叫柯院長，這就是黃國昌的格局「雞腸鳥肚」。

民眾黨兩個太陽權力消長，從民眾黨馬年春聯見端倪，特別印製的「雙蛋黃」版春聯，上頭有柯昌兩人的聯名落款，另外拜年小物同樣也能見到「柯昌合體」，據傳是為了化解柯昌互比人氣的尷尬，才推出相關設計。

廣告 廣告

對此，于北辰表示，春聯很少看到創黨跟現任主席擺在一起，而且根據春聯寫法慣例，右邊落款人地位較大，從春聯排場到分享主席頭銜，顯示黃國昌就是「不甘寂寞」。

原文出處：安排柯院長上任！黃國昌想獨享主席大位 于北辰「揭1事」酸：雞腸鳥肚！

更多民視新聞報導

阿北又來了！民眾黨啟動地方大選布局 黃國昌宣布柯文哲接「這要職」

藍白合生變？柯文哲接掌民眾黨國家治理學院 綠委：國民黨要傷腦筋

柯文哲重掌民眾黨要職 吳靜怡嗆：把犯罪當資歷

