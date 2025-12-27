柯交保後首場公開活動「挺昌」 于北辰：緊抓民眾黨 怕沒人挺自己

政治中心／綜合報導

民眾黨主席創黨柯文哲交保後，首場公開活動來幫為黨選新北市長的黃國昌站台，他大讚黃國昌在黨最危急的時候勇敢承擔、也批評檢方寫京華城案的起訴書如同科幻小說，但議員認為他的官司不樂觀，結束答辯後律師的神情都很嚴肅，柯文哲就更要緊抓民眾黨，接下來才有人挺他。

在小草的呼喚聲中登場，民眾黨創黨主席柯文哲交保後首場公開活動，是力挺選新北的黃國昌。

民眾黨創黨主席柯文哲：「我出來以後，有次我跟陳佩琪講說，如果沒有黃國昌當時勇敢的承擔，恐怕民眾黨完蛋了，我當時沒有選擇錯人。」

柯文哲細數自去年來，因京華城案、政治獻金案，民眾黨風雨飄搖時，是黃國昌代他扛下責任，台下的陳佩琪落淚、哭到連鼻子都紅了；也有小草情緒上來，拿著衛生紙頻頻擦拭眼眶。柯文哲不忘繼續轟檢方的起訴書如同"科幻小說"。

民眾黨創黨主席柯文哲：「朱亞虎的口供，沈慶京走出市長室，面露微笑，這是柯文哲跟沈慶京，合意合謀犯案的證據，天啊這什麼東西。」

桃園市議員（無）于北辰：「辯論結束了看來柯文哲沒有變出新的火花，等於說柯文哲已經沒有了，你看他最後出來講話，2個律師臉色都相當地嚴肅，他必須把民眾黨抓在手上，否則如果這股力量，變成黃國昌的力量，他後續的官司誰來挺他。」

議員分析，柯文哲的官司結束答辯，已公開的證據對被告很不利，他更要牢牢掌控民眾黨拚安全下庄的機會。

政治評論員徐嶔煌：「柯文哲還在裡面的時候，在土城的時候，外面講話連黃國昌都可以幫他代表說，柯文哲從監視器裡面看到賴清德，柯文哲和陳佩琪來講，把發言權開始往自己收攏，收攏完才告訴大家，我們自己夫妻講的話才可以代表我們，這個風向民眾黨內看得比誰都清楚。」

柯文哲清白與否攸關民眾黨社會形象，明年3月案件一審宣判牽動白營2026選情。

（民視新聞綜合報導）

