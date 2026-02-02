柯伯吉訪韓：當川普的國防智囊劃下GDP 3.5%紅線，台灣準備好支付安全入場券了嗎？

美國戰爭部政策次長柯伯吉1月26日在首爾世宗研究所發表演說，說明五角大廈更名為「戰爭部」的戰略意涵，更直接對印太盟友開出高昂的保護費帳單：國防預算GDP需佔比3.5%。他也強調，美國確保第一島鏈的安全，於日韓等地都部署了具韌性的軍力態勢，也會與北京保持溝通，同時不會天真看待互動能達成的成果。

美國戰爭部（Department of War）政策次長的柯伯吉（Elbridge Colby）上任後的首次出訪選定南韓，這位在川普第一任期就已嶄露頭角、被譽為「拒止性威懾」（Deterrence by Denial）戰略總設計師的鷹派學者，1月26日在世宗研究所（Sejong Institute）發表演說。柯伯吉的宣言也等於向世人宣示，那個沈溺於空泛口號的美國已是過去式，現在這個美國是一個精算權力、地緣政治與利害關係的現實主義帝國。

從國防部到戰爭部

柯伯吉在演說中開宗明義地指出，我們正處於一個真正的「戰略轉型期」。他毫不客氣地抨擊冷戰後的美國國防政策是被「抽象概念」和「永久單極的幻覺」所綁架。在他看來，那些關於「歷史終結」的囈語，除了帶來挫折和資源的揮霍，別無他用。

廣告 廣告

「令人滿意的亞洲穩定，不會來自於崇高的修辭、假定的規範或表面上的善意。」柯伯吉強調，川普政府的《2025國家安全戰略》（2025 National Security Strategy）已經回歸到一種被稱為「彈性現實主義」（Flexible Realism）的路徑：對優先事項的清晰界定、對承諾的紀律性、以及對威懾的嚴肅態度。

如果說戰略哲學的轉變只是在理論層面，柯伯吉在首爾拋出的數字更是一記現實的震撼彈。

長久以來，美國對北約盟友的要求是國防預算佔GDP的2%，這已經讓許多歐洲國家叫苦連天。然而，在川普2.0時代，這個標準已經成為歷史。柯伯吉在演說中明確指出，北約盟友已承諾達到3.5%的新全球標準。柯伯吉說：「這種不平衡既不公平，也不可持續。」他直言不諱地批評，長期以來，關鍵地區的安全不成比例地依賴美國的決心，而盟友卻在國防上投資不足，「基於規則的國際秩序」這種「薄紗般的抽象概念」其實都是讓美國買單。

至於亞洲，南韓成為了柯伯吉口中的「模範生」。他高度讚揚了南韓總統李在明將國防開支提高到3.5%的決定。柯伯吉稱這是一個「理解戰略現實」的國家「務實且頭腦清醒」的選擇。這也意味著3.5%不再只是一個願景或想法，而是美國戰爭部眼中的「安全入場券」。柯伯吉甚至把話敞開來說：聯盟必須是夥伴關係，而非永久的依賴關係。

對中戰略：不尋求政權更迭，但需要「好籬笆」

當談及北京，柯伯吉一方面引用戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在2025年香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）上的發言，強調美國「不尋求支配中國，也不尋求扼殺或羞辱它」，更「不尋求政權更迭」；另一方面，他也明確表示，美國尋求的是一種「有利的權力平衡」，在這種平衡中，「沒有任何一個國家可以強加其霸權」。為了達成這一點，美國的戰略重心完全鎖定在第一島鏈的「拒止性威懾」（Deterrence by Denial）。

根據柯伯吉描繪的西太平洋軍事態勢：確保沿第一島鏈的侵略變得「不可行」，升級變得「缺乏吸引力」，而戰爭本身則成為「非理性」的選擇。這意味著在將日本、菲律賓、朝鮮半島等地的美軍部署，將從過去的「象徵性存在」轉變為具備高度韌性、分散且現代化的戰鬥力量，專門用於「拒止」對手通過軍事力量獲得快速或決定性的勝利。

值得注意的是，柯伯吉在展現肌肉的同時，也強調了外交的作用。他提到戰爭部將繼續與中國同行進行「尊重、專業」的溝通，重點在於戰略穩定和危機管理：「威懾力最強的時候，不是威脅聲音最大的時候，而是當結果是可以預見的有利，並且被可信地傳達出去的時候。」柯伯吉認為，溝通不是為了幻想改變對方，而是為了避免誤判，這似乎也是冷戰時期美蘇互動模式的升級版——手握重兵、保持對話，但不抱幻想。

柯伯吉更引用美國總統川普的觀點，強調力量與外交必須並行。這種「帶著橄欖枝，但身後站著3.5%GDP武裝力量」的姿態，或許正是川普2.0時代「以實力求和平」（Peace Through Strength）的具體操作手冊。對於南韓來說，被點名表揚既是榮耀也是重擔；對於台灣與日本，這更是一次緊迫的敲打：當華盛頓的國防部變回了「戰爭部」，同時也對印太盟友提出（軍費佔GDP）3.5%的安全硬指標

更多風傳媒報導

