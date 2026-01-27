柯伯吉離韓赴日 北韓射飛彈挑釁

美國戰爭部負責政策事務的次長柯伯吉（Elbridge Colby）結束訪韓行程，轉往日本，訪韓期間強調韓國要承擔起常規防禦的更大責任，韓媒分析，交接朝鮮半島戰時作戰指揮權的進程將會加快。然而就在柯柏吉結束訪韓行程之際，日韓軍方偵測到北韓發射多枚彈道飛彈至日本海。

柯伯吉25日前往韓國，然後27日至日本訪問，訪韓期間相繼會見韓國外交部長趙顯、國防部長安圭伯、國家安保室室長魏聖洛，與韓國主要安全官員進行會談，討論包括戰時作戰指揮權的移交、國防合作，以及駐韓美軍的費用分攤等韓美聯盟相關議題。

抵韓前，柯伯吉先於社群媒體X上，概述華盛頓對韓美聯盟的看法，表示身為主管政策的戰爭部政策次長，非常榮幸首次出訪行程到韓國。他盛讚韓國承諾讓國防支出達到GDP的3.5％，並根據《國防戰略》報告，在聯盟架構內承擔更大的國防責任。

談到印太地區時，柯伯吉稱其為「全球成長的主要重點」，並指出權力平衡，對於防止任何國家主導該地區至關重要。他並強調，美國在該地區的國防政策，並非以對抗大陸為核心，但他提到了第一島鏈的「拒止性嚇阻」，這被視為美國對抗大陸的關鍵。

根據韓國合同參謀本部27日消息，北韓於下午3點50分左右從平壤以北海域向東海發射數枚短程彈道導彈（SRBM）。此次發射為北韓今年第二次進行彈道導彈挑釁，發生在柯伯吉結束韓國訪問行程前往日本後不久。

合同參謀本部指出，這些飛彈飛行了約350公里，日本防衛省則表示，所有疑似彈道導彈的物體均落在日本專屬經濟區之外。韓國軍方正在關注北韓發射的飛彈是否為600毫米超大型多管火箭砲，這種火箭的最大射程約為400公里，據說是專門針對韓國的武器。