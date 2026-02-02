柯伯吉：確保侵略第一島鏈失敗

美戰爭部負責政策的次長柯伯吉，先前出訪韓國時提到，美國在印太地區的國防戰略，重點在於確保第一島鏈上實施「拒止性嚇阻」。他表示，美國將確保沿著第一島鏈發動的侵略行動不可行，並在日韓等區域部署具韌性的部隊，也將與北京保持溝通，但對互動能達成的成果「不抱天真期待」。

據《朝鮮日報》、美國戰爭部日前公布的柯伯吉演講稿，他１月26日於韓國首爾世宗研究所演講時提到，「印太地區現在是全球經濟成長的樞紐，也是包括韓國在內的全球製造業中心。美國的長期安全、繁榮和自由，將由這裡發生的事情決定。我們將找到一種力量平衡，防止任何國家主宰這一核心地區。」《朝鮮日報》指出，這聽起來像在大陸面前，警告「霸權」。

廣告 廣告

作為著名的對華鷹派，柯伯吉在18分鐘的演講中，7次提到大陸，但一次也未提台海。他說，「我們追求的是不僅對美國，而且對盟國也有效的穩定平衡，是任何國家都無法強制擁有霸權的有利力量平衡。這種穩定正是『體面和平』的基礎。」他還表示，為此需要具備軍事實力、產業能力和政治決心的盟國。

柯伯吉引述去年發布的《國家安全戰略》（NSS）和他主導編列的《國防戰略》（NDS）指出，美國在印太地區防禦戰略，以沿著第一島鏈的「拒止性嚇阻」為核心，將致力於在西太平洋建立一種軍事態勢，確保對第一島鏈發動的侵略行動是行不通的。

他提到，這包括在日本、菲律賓、朝鮮半島，以及區域內部署一支具有韌性、分布廣泛且現代化的部隊，旨在阻止對方透過武力取得快速或決定性的勝利。

柯伯吉也說，「川普總統已明確表示，我們能夠也應該致力於與中國建立穩定、和平的關係，以維護美國及其盟友的利益…美國既不尋求主宰中國，亦不企圖扼殺或羞辱中國。」

同時，他也在演講後半部分，著重強調盟友角色。就韓國宣布增加國防預算一事，他指出，「李在明總統的決定非常明智且現實。韓國是模範盟友。同盟應建立在風險共擔、按比例貢獻和持續互惠的基礎上。韓美同盟建立在共同的歷史和價值觀之上。但最終，同盟無法僅憑情感建立。」

他並指出，美國為盟國的國防開支，提出了新全球標準，將GDP的3.5％用於核心軍事職能，此原則適用於亞洲和歐洲。