柯佳嬿「切換人格」表情太猛 李沐監獄重逢戲：以為自己可以冷靜一開拍就潰堤

曾敬驊、柯佳嬿主演的影集《如果我不曾見過太陽》二部曲氣勢延燒，上線不到48小時即衝上 Netflix 排行榜第一，並連續4天穩坐冠軍，同步打進台灣、香港週排行榜前十，延續一部曲累積的高度關注與討論度，也讓作品再次成為年底最受矚目的台劇之一。

在二部曲中，曾敬驊飾演的李壬曜被一步步逼向極限，原以為能與夏天晴重新開始，卻在過往傷痕被再度揭開後，意識到自己對江曉彤而言，或許也是一種無法承受的存在。曾敬驊分享，這個角色讓他體會到「等待與信念」的重量，尤其是與曉彤在天台的那場約定戲，「一個承諾背後，需要很多等待與相信，才能撐過最困難的時刻」。

廣告 廣告

柯佳嬿此次挑戰多重人格角色，再度展現高度層次的表演，她坦言特別被劇中探討的創傷、家庭與長期影響所觸動，「如果一部戲能讓人願意思考、關注這些議題，本身就是很有意義的事」。她也提到最讓自己心痛的一場戲，是在醫院對壬曜說出：「為什麼你們都能往前走，只有我永遠停在那一天」，即使早已熟讀劇本，實際演出與觀看播出時仍難以抽離。

《如果我不曾見過太陽》李沐。（圖／Netflix）

飾演江曉彤的李沐，在二部曲中揭開角色命運關鍵，她形容這是一段極其複雜卻真實的心理狀態，「曉彤選擇把自己藏起來，用另一個身份活下去」。她也分享，最難忘的是多年後與壬曜在監獄重逢的戲，原本以為能冷靜完成，卻在正式走戲時情緒潰堤，成為拍攝現場印象深刻的一刻。

《如果我不曾見過太陽》柯佳嬿、程予希。（圖／Netflix）

《如果我不曾見過太陽》江齊。（圖／Netflix）

程予希在二部曲中成為守護曉彤的重要存在，角色的愧疚與責任感讓她投入甚深，她表示能看到作品被討論、角色被理解，對演員而言是一件非常幸福的事。江齊則挑戰象徵「勇敢」的人格周品瑜，為此在拍攝前大量觀摩其他角色版本，從動作、節奏到情緒層次一一對齊，形容這次演出是一次極具密度的學習。

《如果我不曾見過太陽》石知田。（圖／Netflix）

《如果我不曾見過太陽》姚淳耀。（圖／Netflix）

反派角色在二部曲中也出現轉變，姚淳耀飾演的K哥成為李壬曜重返社會的重要支點，他形容這個角色「像黑暗角落裡的一道光」。石知田則延續校霸角色成長後的另一面，坦言很感謝能參與這樣完整、殘酷卻真誠的故事。

《如果我不曾見過太陽》柯佳嬿。（圖／Netflix）

製作人麻怡婷表示，正因為一部曲的鋪陳，二部曲才能成立，也感謝平台對創作節奏與題材的尊重，讓作品得以完整呈現。對於結局留下的關鍵書信內容，編導簡奇峯說明，從創作初期便決定不給出明確文字，希望以表演取代解答，「有時候，比知道真相更重要的，是你願不願意去理解與保護一個人」。

導演蔣繼正與編劇林欣慧也共同表示，結局的開放性，是希望角色與觀眾都能擁有屬於自己的選擇，「傷痕也許無法抹去，但能走到今天，本身就已經很了不起」。