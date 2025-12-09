柯佳嬿哽咽落淚！談「重新開始」認：不希望遇見
Netflix暗黑校園純愛懸疑復仇影集《如果我不曾見過太陽》9日釋出全新花絮〈等待之後〉，率先揭開一部曲尾聲中，由曾敬驊飾演的李壬曜，遇見新角色夏天晴（柯佳嬿 飾）所掀起的心動波瀾，也暗示兩人將會走向何種結局。
柯佳嬿《如果我不曾見過太陽》二部曲飾演後天失明的電台DJ。（圖／Netflix提供）
花絮的序幕，呼應影集一部曲的結尾，李壬曜（曾敬驊 飾）撞見了一位背影神似江曉彤（李沐 飾）的女子，並忍不住呼喚她的名字，沒想到轉過身來，看見的是一張陌生的面孔，然而她卻有著與江曉彤一模一樣的刺青，李壬曜也因此被那莫名的熟悉感困住。
曾敬驊分享與夏天晴（柯佳嬿 飾）的這場相遇且情不自禁的叫住她，是一種「第六感、很魔幻的一件事情」，認為夏天晴這個人給李壬曜的感覺很像江曉彤，編導簡奇峯表示：「『天晴』其實就是一個諧音（同義詞）」，這個名字給人一種夏天天氣晴朗、陽光明媚的感覺，也是在設定這個角色時，希望帶給觀眾的感受與引發的一些效應，為第一部沈重的色彩，帶來一些轉機。
柯佳嬿驚喜加入《如果我不曾見過太陽》二部曲，與曾敬驊「重新開始」新生活。（圖／Netflix提供）
二部曲驚喜登場的新角色「夏天晴」，是一名後天失明的電台DJ，再度與《想見你》原班編劇團隊合作，柯佳嬿分享：「我覺得他們（編劇）的故事有一種魔力，讓我有很多畫面感，不自覺地把自己帶入角色，不知不覺你會走得很深入。」語畢更忍不住哽咽落淚，足見她對角色的投入與情感。
在二部曲中，李壬曜在承擔過錯後重新回到社會，努力工作、努力生活，只為了讓自己變好，有一天能再見到曉彤。曾敬驊表示：「他心裡一定有一個想法是：『有一天，我一定要找到曉彤在哪。』其實這就是他唯一的動力。」壬曜對曉彤深刻的情感，也讓他在遇到天晴時，被重新喚起那份想保護、想照顧人的強烈情緒。對壬曜與天晴來說，這或許都是一種「重新開始」。
編導簡奇峯表示：「『重新開始』也是曉彤最後跟壬曜講的那一句話，壬曜對於天晴而言是一個重新開始的存在，同樣的，天晴對於壬曜而言，也是一個重新開始。但是有些過去就是不會那麼容易地放過這些角色。」暗示看似平靜的生活背後，將有不速之客再度揭開過往傷疤。
談「重新開始」柯佳嬿、曾敬驊皆坦言：「不希望遇見彼此」。（圖／Netflix提供）
回到故事最初的核心命題「如果我不曾見過太陽」，當問到：「如果可以選擇，你們是否還會想再相遇？」柯佳嬿沉默許久後說：「我不知道耶，再一次的話，我自己覺得天晴應該不會想要遇見壬曜，也許會比較好吧！」
曾敬驊也坦言這是個很難的問題：「如果我都知道後面會發生什麼事情的話，那當然他不會想遇見。」李壬曜在灰暗的高中時期遇見生命中的「太陽」，曾讓他對未來產生新的希望，卻也因為那份光亮而落入更深的悲劇。如今，他再度「重新開始」，卻再一次勾起他走向復仇、走向殺戮的決心，而這一切，都將在二部曲中徹底揭曉。二部曲將於12月11日與觀眾見面。
【更多東森娛樂報導】
●柯佳嬿現身台劇「蝴蝶刺青」掀討論 曾敬驊心疼角色
●坤達閃兵遭起訴！柯佳嬿首現身 14字曝他現況
●李沐撞臉北捷「Fumi阿姨」反應曝 石知田施暴遭嗆：屎一屎
其他人也在看
朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水；對此，相信音樂經紀統籌、五月天經紀人洪慧真（小肉包）也在社群平台吐露內心話，再掀戰火。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 102
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 212
小禎愛女Emma正式出道！ 汪小菲低調來台「現身首映」
影集《整形過後》由温昇豪擔任監製跟主演，找來張榕容、安心亞、韓星李廷鎮、鄒承恩、潘儀君、洪暐哲等，9日舉辦首映記者會，所有演員到齊，温昇豪感性感謝所有人，他表示昨晚緊張到失眠，「所有專訪、訪問我都努力闡述我想表達的，就是謝謝大一起努力的成果」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 20
許瑋甯婚禮完虛弱露面！「2病纏身」高燒到39度 無法觸碰寶寶：很心疼
藝人許瑋甯11月28日剛舉辦完與邱澤的世紀婚禮，沒多久後就投入工作，今（9）日舉行表演工作坊40週年年度壓軸大戲《那一年，我們下凡》看排記者會，並與導演相聲大師朱德剛、宋少卿，韋以丞、梁正群、古辛、梁皓嵐、李芙蓉、陳敬萱、賴伂恩、雷壬鯤等實力派演員共同演出，演出中許瑋甯整場戴著口罩，並在空檔時頻頻咳嗽，她受訪表示得了流感，仍然敬業進行工作。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 26
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 83
吳建豪露面了！才遭爆瘦到臉凹脫相 47歲「驚人真面目」曝光
F4成員吳建豪日前在社群曬出一張電梯自拍照，暴瘦模樣引發網友熱議，健康狀況也令人憂心。近來言承旭、吳建豪、周渝民攜手天王周杰倫、五月天阿信推出單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，吳建豪7日晚間難得加入阿信直播，他的真實狀態也隨之曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 1 天前 ・ 6
影／F3非鐵友？朱孝天怪病纏身昔曝未對外求援：43歲朋友僅認她
影／F3非最鐵朋友？朱孝天怪病纏身：43歲朋友僅認她造咖 ・ 11 小時前 ・ 24
小煜遭爆離婚主因「愛玩越界」 經紀人10字火速回應
小煜遭爆離婚主因「愛玩越界」 經紀人10字火速回應EBC東森娛樂 ・ 11 小時前 ・ 17
朱孝天親揭「被退出F4演唱會」內幕 喊話相信音樂：沒必要潑髒水
F4接下來將展開巡演，沒想到傳出獨缺朱孝天，近來周渝民、言承旭、吳建豪與周杰倫、五月天阿信合作推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，也不見朱孝天。對此，他今（8）日開直播解釋，並直接對相信音樂高層喊話。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 109
42歲陳妍希《狙擊蝴蝶》爆紅！談姐弟戀「充滿妹感」超吸粉，梨渦甜笑秒回沈佳宜
42歲陳妍希新劇《狙擊蝴蝶》掀起話題！劇中一幕她一邊揉著弟弟的頭髮、笑出招牌梨渦，下一秒又冷眼逼退霸凌者，溫柔與氣場兼具的反差，為角色帶來鮮明層次，也成為她近期在陸網翻紅的主要原因。姊妹淘 ・ 6 小時前 ・ 5
峮峮昔缺席《飢餓遊戲》錄影挨轟 製作單位突證實她畢業了！心酸真相曝
《飢餓遊戲》節目製作單位透過官方臉書發聲明指出，峮峮因身體因素無法同時負荷繁重行程，早在1年前便首次提出請辭，但基於多年情感，團隊希望她以「請假」方式休息、調養身體，盼能保留更多彈性。然而，期間未及時向外界清楚說明，使她承受外界誤解與網路輿論壓力，對此節目...CTWANT ・ 1 天前 ・ 58
熱蒐爆棚！《AAA最美MC回顧對決》！張員瑛仙氣壓境，葉舒華回鄉魅力爆棚！兩天不同風格美到全網暴動！
一個是 AAA「五朝元老」的仙氣公主，一個是回鄉征服全場的台灣之光。兩位最美 MC 的高光出場，不只上熱搜，更掀起各國粉絲的討論潮。回顧12/6 AAA 頒獎典禮 MC ——「真人公主」張員瑛與李俊昊首度搭擋主持，張員瑛一現身就呈現「國際頒獎典禮級...styletc ・ 1 天前 ・ 3
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 3 天前 ・ 58
女星旅日遇7.5強震！「滿口泡泡」嚇喊4字
娛樂中心／于士宸報導日本青森縣昨日（8）晚間11點15分左右，於外海發生了強烈地震。雖然日本氣象廳已將地震規模從7.6下修至7.5，並解除所有海嘯警報，但災情依然持續傳出，包括路面塌陷、建物受損等。同時，演藝圈貴婦崔佩儀人也恰巧在日本東北旅遊，事發過後她也馬上在臉書發文報平安，透露當地真實情況、受驚的她嚇喊「永生難忘」，也進一步受訪更新最新現況了。民視 ・ 8 小時前 ・ 1
陳晨威背號求婚啾啾「有你才變成我們」！12朵玫瑰藏愛語 曝近期登記
樂天桃猿球員外野手陳晨威和中信兄弟啦啦隊成員啾啾Julia今年季中大方認愛，兩人低調幸福頗受粉絲喜愛，而今（9）天兩人攜手宣布好消息「求婚成功」，啾啾發文「Yes,I do.」證實成為陳太太，陳晨威不台視新聞網 ・ 6 小時前 ・ 12
遭瘋傳離婚宥勝保事業 慈惠發聲「洩搬家近況」：圓滿的結束
宥勝性騷擾官司結束，一度想復出卻失敗，又遭爆與一路陪伴相挺的老婆林慈惠離婚，只為保住團購事業，對此，兩人均沒有做出回應，而昨（7日）慈惠發文曝光最新近況，透露「在新的城市開啟新生活」，似乎準備搬離原本居住的地方。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
約翰希南四年前「稱台灣為國家」惹怒中美 如今不敢再說中文
從摔角手轉型演員的好萊塢男星約翰希南（John Cena），最近在喬羅根（Joe Rogan）的Podcast節目中，談到2021年在宣傳電影《玩命關頭 9》（Fast & Furious 9）時，他稱臺灣為「國家」所引發的國際風暴，並承認情況迅速失控。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前 ・ 27
岳母給一張66萬支票 哈孝遠一支錶就60萬⋯2萬6買包送瑄瑄
哈孝遠近日和老婆瑄瑄一同上《綜藝OK啦》，哈孝遠透露一直有一件事瞞著老婆，就是當時結婚時講好不用聘金跟嫁妝，不過有天岳母拿著一張支票給他，這件事他至今沒有告訴老婆。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 49
《時差一萬公里》新開播引發討論 羅晉、任素汐道盡落魄海歸夫妻辛酸 寫實到笑中帶淚｜劇情、演員、集數一次看
【文／陳雪芮】由羅晉、任素汐主演的都市生活劇《時差一萬公里》於12/1正式開播，憑藉寫實又帶點搞笑的敘事風格，一上線便引發熱烈討論，首日播放量更是突破數百萬。該劇以一對海歸夫妻回國後的重啟人生為主軸，串聯婚姻、職場、家庭與自我價值等多重議題，展現現代人在重大轉折面前的迷惘與勇氣。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 8 小時前 ・ 2