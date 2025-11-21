柯佳嬿在坤達被求刑32個月後「首現身」 吐真實心境

曾敬驊、柯佳嬿、李沐、程予希、江齊、石知田、姚淳耀21日出席《如果我不曾見過太陽》2部曲茶敘記者會，柯佳嬿被問到老公坤達閃兵役被判刑一事，她表示心情還好，「這件事情，他正在面對也在反省，我就是陪著他」，聊到坤達目前的狀態，柯佳嬿轉移話題自爆，「好啦，我跟曾敬驊有吻戲！」她也透露，自己事前並不知情老公沒有當兵，對於其他問題，她一率以謝謝帶過。

柯佳嬿。（圖／小娛樂）

坤達、修杰楷、陳柏霖、張書偉與廖允杰被判刑2年8個月，檢察官在起訴書中指出，這5名被告身為公眾人物，長期享有高度媒體曝光與社會紅利，對年輕世代具有指標影響力，卻仍選擇蓄意規避兵役，行為嚴重偏離社會期待與公民應盡義務。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐

