柯佳嬿後悔虐戀曾敬驊 哽咽落淚：不遇見也許比較好

柯佳嬿在《如果我不曾見過太陽》虐戀曾敬驊。（圖／Netflix提供）

Netflix影集《如果我不曾見過太陽》二部曲將在12月11日上線，今（9日）釋出全新花絮〈等待之後〉，率先揭開一部曲尾聲中，由曾敬驊飾演的李壬曜，遇見柯佳嬿飾演的新角色夏天晴所掀起的心動波瀾，也暗示兩人將會走向何種結局。柯佳嬿分享：「我覺得他們（編劇）的故事有一種魔力，讓我有很多畫面感，不自覺地把自己帶入角色，不知不覺你會走得很深入。」語畢更忍不住哽咽落淚，足見她對角色的投入與情感。

在二部曲中，李壬曜承擔過錯後重新回到社會努力工作，只為了讓自己變好，曾敬驊表示：「他心裡一定有一個想法是『有一天，我一定要找到曉彤在哪』，其實這就是他唯一的動力。」編導簡奇峯則說：「『重新開始』也是曉彤最後跟壬曜講的那一句話，壬曜對於天晴而言是一個重新開始的存在，同樣的，天晴對於壬曜而言，也是一個重新開始。但是有些過去就是不會那麼容易地放過這些角色。」暗示看似平靜的生活背後，將有不速之客再度揭開過往傷疤。

回到故事最初的核心命題「如果我不曾見過太陽」，當問到：「如果可以選擇，你們是否還會想再相遇？」柯佳嬿沉默許久後說：「我不知道耶，再一次的話，我自己覺得天晴應該不會想要遇見壬曜，也許會比較好吧！」曾敬驊也坦言這是個很難的問題：「如果我都知道後面會發生什麼事情的話，那當然他不會想遇見。」

柯佳嬿與曾敬驊都覺得劇中不遇見彼此比較好。（圖／Netflix提供）

