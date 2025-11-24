柯佳嬿才說在反省！坤達「燦笑打高爾夫」被目擊...閃兵遭求刑2年8月

娛樂中心／綜合報導

男星坤達先前因為捲入閃兵爭議，除了個人工作停擺之外，由於團體「Energy」還有另名成員書偉同樣陷入閃兵風波，因此團體宣布休團至明年6月，自此坤達便減少在螢光幕上露臉，就連社群都沒有更新，不少人也好奇他的近況，沒想到就有網友自稱打高爾夫時遇到坤達，掀起網友兩極化的評價。

近日，有網友聲稱在高爾夫球場練球時巧遇坤達，還曬出面露燦笑的合照，形容坤達個性親切，雖然部分網友很開心可以得知坤達的最新近況，但仍有其他網友不滿表示，「我以為他在煩惱逃兵的事」、「他老婆不是說他在反省嗎，反省這洞打不好嗎」。

廣告 廣告

事實上，坤達老婆柯佳嬿先前宣傳戲劇時，被媒體追問坤達的心情，當時柯佳嬿表示坤達「正在面對，也在反省」，自己則會陪著他，但如今卻疑似被拍到打高爾夫，引來網友砲轟，然而，坤達涉閃兵被拘提後也認罪，日前遭新北檢起訴包含他在內等12人，均被求刑2年8月。

坤達過去也曾分享打高爾夫球的照片。（圖／翻攝自坤達IG）

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

更多三立新聞網報導

TWICE二安唱〈TT〉！澳門場小粉紅破防了 點名高雄「吃得太好」挨轟

高速公路尿急！楊繡惠爬後座「拿塑膠袋原地解放」下場超級悲劇

郁方尪出國腹痛驚罹盲腸炎急動刀「保命關鍵竟是AI」就醫過程全說了

上空全裸！59歲美魔女「只靠頭髮遮點」大尺度性感照流出 側乳被看光

