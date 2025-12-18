柯佳嬿招認在家突爆哭！悲喊：永遠困在那一天 一舉動惹李沐無預警淚崩

柯佳嬿感嘆角色永遠被困在事情發生的那一天走不出去。Netflix提供

柯佳嬿再度與《想見你》團隊合作，在《如果我不曾見過太陽》中挑戰「多重人格」，網友盛讚：「由柯仙女來飾演曉彤的不同人格簡直太適合了，根本是醫美級演技！」更盼望她再度以這部戲入圍金鐘。

柯佳嬿則感嘆：「看到有些留言討論性暴力帶來的永久創傷、原生家庭與父母親帶給孩子的深遠影響。我覺得一部戲能傳達些什麼，讓人去思考、去關注，是非常有意義的事情，很榮幸能成為太陽的一份子。」

對於印象最深的戲，柯佳嬿分享：「可能是我在醫院對壬曜（曾敬驊飾）說：『為什麼你們每個人都可以往前走，只有我一個人要永遠留在那一天。』當下感觸很深，看劇本時覺得這幾句台詞很悲傷，實際講出來更悲傷。」

柯佳嬿自己在家看戲都非常難過。Netflix提供

感嘆角色永遠被困在事情發生的那一天走不出去，柯佳嬿透露：「我在家看播出，看到10:27pm曉彤從老家床上坐起來的時候爆哭，明明都已經看過劇本了，還是覺得好難過。」

李沐被警告不能哭 一見曾敬驊就掉淚

而飾演江曉彤的李沐，終於在二部曲解答了她的生死疑雲，經歷創傷後的她選擇將「曉彤」的人格深深地藏起來，用「天晴（柯佳嬿飾）」來假裝什麼都沒發生、忘記一切痛苦的回憶。

《如果我不曾見過太陽》中曾敬驊（左）、李沐上演虐戀。Netflix提供

李沐提到，印象最深刻的是曉彤去到監獄探望李壬曜的戲，多年後終於重逢，當天被導演警告不要哭，「所以我那天抱持著特別輕鬆的心情去片場還信誓旦旦地說我一定不會哭，看到李壬曜很開心怎麼可能會哭」。

結果走戲的時候，柯佳嬿先在排練，後來問李沐要不要坐在那個位子上試試看講：「笨蛋我好想你。」這句台詞，李沐透露：「沒想到我一坐到那張椅子上看到曾敬驊的臉就哭出來，真的很好笑，我們後來都笑說那張椅子一定是有通電。」



