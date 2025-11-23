柯佳嬿曝《如果我不曾見過太陽》角色內幕 蝴蝶藏有玄機

曾敬驊主演的《如果我不曾見過太陽》日前與劇組一同現身南港舉辦的「聖誕約定同樂會」現場吸引650名粉絲到場；活動結束後，他與柯佳嬿、李沐、程予希、江齊、姚淳耀、石知田前往信義區與《如果我不曾見過太陽》主題裝置、以及台北101點亮的專屬告白合影，現場被粉絲團團包圍。22日官方再公開二部曲主預告，柯佳嬿飾演的神秘視障女子「夏天晴」成為關鍵焦點，她手上的蝴蝶刺青與江曉彤（李沐 飾）相同，重重謎團將隨著劇情推進一一揭開。

姚淳耀、江齊、柯佳嬿、曾敬驊、李沐、程予希和石知田。（圖／Netflix）

「聖誕約定同樂會」上，主創與主演群分別抽到象徵二部曲角色線索的小物。曾敬驊拿到德布西《月光》CD，暗示李壬曜與夏天晴的情感將有所牽動；柯佳嬿抽到蝴蝶眼罩，她說：「天晴是視障者，蝴蝶意象對她有很深的意義。」李沐拿到化妝鏡，象徵曉彤必須面對內心陰影，而鏡子也將成為劇情重要線索。程予希收到塞滿「歐陽悌照片」的信封，笑稱「有點像變態的收藏」，預告賴芸蓁會主動搜尋真相；江齊拿到筆記本，暗示周品瑜在二部曲將展現更多層次；姚淳耀抽到清潔劑，他笑說：「K哥在二部曲會洗心革面。」石知田拿到《金剛經》，自嘲：「感覺應該放下屠刀。」

粉絲問答橋段同樣爆笑連連。石知田上台第一句就先道歉：「先跟大家說聲對不起。」曾敬驊則暗自投稿「拍戲拍到一半變胖怎麼辦？」讓全場笑翻，他笑稱帳號被盜，最後才承認是自己提問。談及戀愛觀，李沐對「交往一個月刺對方名字」給出愛心，笑言：「不喜歡再雷射掉就好。」柯佳嬿則認為戀愛仍需距離，不是黏著才是愛。

二部曲預告以夏天晴輕聲問李壬曜：「你還記得自己上一次許願是什麼時候嗎？」開場，一部曲尾聲兩人偶遇的熟悉感迅速擴大，她手上的蝴蝶刺青更讓李壬曜震撼不已。兩人之間逐漸產生難以言說的吸引，也被姚淳耀飾演的K哥質疑他是否把天晴當成曉彤的「替身」，令他陷入混亂。另一邊，江曉彤生死未明，歐陽悌領軍的反派學生多年後重聚，壓迫感步步逼近；而陷在過往噩夢中的李壬曜，逐漸逼近失控邊緣，也埋下日後成為「暴雨殺人魔」的危險伏筆。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐

