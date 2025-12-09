柯佳嬿曾敬驊「太陽」譜虐戀 談若重來不願再相遇

（中央社記者洪素津台北9日電）演員柯佳嬿、曾敬驊在影集「如果我不曾見過太陽」二部曲譜虐戀，柯佳嬿談及角色落淚表示，看到劇本就把自己帶入，不知不覺走很深，也坦言若重新開始，不會想再遇見曾敬驊。

「如果我不曾見過太陽」今天釋出二部曲全新花絮，影片中揭開曾敬驊將遇見新角色柯佳嬿，柯佳嬿飾演一名後天失明的電台DJ。柯佳嬿透過新聞稿分享，「我覺得他們（編劇）的故事有一種魔力，讓我有很多畫面感，不自覺地把自己帶入角色，不知不覺你會走得很深入。」語畢忍不住哽咽落淚。

影片中問及「如果可以選擇，你們是否還會想再相遇？」柯佳嬿沉默許久後說，「我不知道耶，再一次的話，我自己覺得角色應該不會想要遇見曾敬驊，也許會比較好吧。」曾敬驊坦言這是一個很難的問題，「如果我都知道後面會發生什麼事情的話，那當然角色不會想遇見。」

Netflix影集「如果我不曾見過太陽」一部曲已於11月13日上線熱播中，二部曲將於12月11日與觀眾見面。（編輯：張雅淨）1141209