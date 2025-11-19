柯佳嬿現身台劇「蝴蝶刺青」掀討論 曾敬驊心疼角色

柯佳嬿驚喜現身，與李沐擁有同款神秘蝴蝶刺青。（圖／Netflix提供）





Netflix暗黑校園純愛懸疑復仇影集《如果我不曾見過太陽》集結黃金卡司群曾敬驊、李沐、程予希、江齊、馬志翔、姚淳耀、石知田等，13日上線48小時內空降Netflix台灣影集每日排行榜第三，且名次持續上升中，同時進入台灣11/10-11/16週排行榜第三名，成績亮眼。

《如果我不曾見過太陽》上線首週拿下Netflix台灣週榜前三。（圖／Netflix提供）

在第十集結尾驚喜出現與李沐有相同蝴蝶刺青的柯佳嬿，也掀起一波話題。19日釋出花絮〈飛蛾與蝴蝶〉篇，深入解析男女主角李壬曜（曾敬驊 飾）與江曉彤（李沐 飾）的原生家庭與性格背景。曾敬驊認為李壬曜「多數時候沒有選擇」，是一個將所有痛苦一肩扛起、重情義且勇敢的角色；李沐則形容江曉彤擁有被愛包圍的成長環境，使她能以同樣無條件的愛回應他人，這種不求回報的溫暖也成為壬曜生命中的光。

曾敬驊本次在劇中飾演「暴雨殺人魔」李壬曜，故事逐步揭露他走向黑暗深淵的原因，不僅在家中承受父親的家暴、母親的冷處理，在校園內更是受到校霸歐陽悌（石知田 飾）的欺凌，可說是劇中最慘角色。

《如果我不曾見過太陽》曾敬驊、李沐、程予希。（圖／Netflix提供）

曾敬驊精湛演技也收獲諸多好評，他表示：「非常謝謝喜歡這部劇的你們。我想跟觀眾說對於在乎的人，可以勇敢表達出自己對他們的愛，就跟壬曜說會去看曉彤演出一樣。」更補充：「每個角色在一部後開始有自己新的生活方式，在二部曲能看到這些角色更多對於人性、處境的選擇及兩面性。」

江宏恩、陳孝萱演出李沐最溫暖父母組合，收穫觀眾一致好評。（圖／Netflix提供）

而飾演劇中大家心目中「小太陽」的李沐，也有著令人驚艷的演出，飾演其溫暖父母的江宏恩、陳孝萱同樣收穫許多好評，李沐也感性分享：「謝謝觀眾的支持，能被大家看見覺得很感激！非常親近的朋友打電話告訴我，他們覺得太陽非常非常好看，認為是我工作以來他們最喜歡的作品，我覺得很感動。因為很喜歡很在意這個作品，上線之後失眠了好幾天，在獲得至親好友的肯定後安安穩穩地睡了好覺。」

程予希壓抑演技大爆發，完美詮釋角色收粉絲私訊。（圖／Netflix提供）

程予希則完美詮釋在奶奶嚴厲的教育之下，壓抑不已的賴芸蓁一角，她表示：「很開心這部片可以被這麼多人喜歡，有很多粉絲私訊我非常心疼芸蓁這個角色，但更多人期待看到我黑化的樣子哈哈哈哈，可能大家也入戲很深，很希望可以讓壞人有應有的懲罰。」

在首兩集中為拍攝殺人犯李壬曜的紀錄片，而頻頻夢見江曉彤（李沐 飾）的江齊，被自己錯亂的神智與對李壬曜莫名的熟悉感搞得混亂不已，網友也紛紛推理解謎，猜測身份成謎的周品瑜究竟是誰，對此江齊表示：「看到很多觀眾都好厲害，利用小線索做出各種人物關係的揣測！不過真相還未大白，請繼續跟著品瑜往下探究。」

江齊陷夢境與現實混亂，邀觀眾繼續破解《太陽》宇宙謎團。（圖／Netflix提供）

飾演校霸的石知田則坦言：「非常開心看到Threads上洗版式的討論《太陽》，在此想先跟大家先說聲對不起，歐陽悌真的太壞了。不過滑社群時有點喜悲交加，喜的是看到這麼多人喜歡這個故事，沉溺在《太陽》宇宙裡，悲的是第一次飾影集中的大反派果然被狠狠的討厭了。」更呼籲大家：「專心的恨歐陽，但請愛石知田好嗎？」

飾演校霸的石知田。（圖／Netflix提供）

另一位飾演討債人K哥的姚淳耀則幽默表示：「謝謝觀眾的支持，能在這麼短的時間衝上第二名，是對團隊最大的肯定，大家真的『超ㄅㄧㄤˋ的！』能以K哥壞壞惹人愛的角色出演，非常榮幸，希望壬曜最後能『功德圓滿，苦盡甘來』」。

姚淳耀以「壞壞惹人愛」K哥圈粉。（圖／Netflix提供）

而在最新釋出的〈飛蛾與蝴蝶〉篇花絮中，曾敬驊表示李壬曜這個角色會如此悲劇，一切都是從家裡的狀況開始，很多時候他沒有選擇，一次一次的失望，更是讓他痛苦的原因，原本相信、依賴的慢慢跟他越來越遠，但曉彤（李沐 飾）的出現，讓他重新燃起了這些希望，成為李壬曜的救贖。

官方釋出花絮，曾敬驊、李沐互換家庭結果曝兩人都是彼此的太陽。（圖／Netflix提供）

劇中以「飛蛾」和「蝴蝶」象徵李壬曜與江曉彤兩個生活在不同世界的人，編導簡奇峯分享：「蝴蝶是一個只會在太陽下出現的日行性生物；飛蛾則是只會在晚上出現的夜行性生物，被困在原地打轉。」編劇林欣慧表示：「兩個人就像飛蛾與蝴蝶一樣，本來不應該相遇，卻在天台上遇見了彼此，我們希望設計出這樣子命運交織的感覺」。導演蔣繼正則分享：「期望隨著劇情推進，觀眾能逐步感受到角色內心的傷痛與掙扎」。

問及若壬曜和曉彤家庭對調會有何不同？曾敬驊認為：「我可能變成一個很陽光、開朗大方然後願意幫助人的男生，曉彤她可能就會變得很憂鬱，不太愛講話，其實他們兩個就算對調了家庭，在愛這件事情、感情上這件事情是不會改變的，他們就是命中注定會碰到彼此，曉彤也一樣會來救我，也會做出這種選擇，壬曜一樣，也會在曉彤最需要的時候出現。」

李沐則說：「如果李壬曜不是生在這樣的家庭的話，我覺得他是很有機會完成任何他想要做的事情的，即便他在家庭情況很不好的狀態下，他都還是很負責任，也還是有很多愛，所以如果他在曉彤這樣的家庭的話，這個能力會更完善的發揮」。《如果我不曾見過太陽》一部曲已於2025年11月13日Netflix全球獨家上線熱播中，二部曲將於12月11日與觀眾見面。



