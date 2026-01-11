柯佳嬿生日自爆是怪人 曾之喬喊話：請繼續怪下去

〔記者陳慧玲／台北報導〕金鐘獎最佳女主角柯佳嬿昨(10日)度過41歲生日，昨也剛好是她老公坤達和Energy夥伴重返小巨蛋開唱的重要日子，雖然這次柯佳嬿缺席，但坤達仍感性隔空致謝她的陪伴。

柯佳嬿在生日結束前分享多張照片並談到：「親愛的宇宙，我已經準備好迎接這個世界的豐盛美好了，今後也請多多愛護，謝謝你們愛著我這個怪人。」曾之喬則留言回應柯佳嬿：「請繼續怪下去，麻煩妳了。」

另外戴愛玲也向柯佳嬿獻上生日祝福：「生日快樂！想怎麼怪就怎麼怪呀！」另外曾在演唱會邀柯佳嬿當嘉賓的八三夭同樣送上祝福：「柯仙生日快樂！」八三夭過去為柯佳嬿主演的《想見你》演唱《想見你想見你想見你》也成為該團代表夯曲，不少韓國歌手也愛這首歌，紛紛翻唱。

昨晚坤達則在演唱會上致謝柯佳嬿：「我要感謝我太太，陪著我，給我支持鼓勵，今天是她生日，她沒有來，但我想說生日快樂，辛苦了，謝謝妳！」

