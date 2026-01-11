柯佳嬿生日！缺席坤達小巨蛋演唱會 社群吐心聲

柯佳嬿在社群平台分享生日心情。（圖／翻攝自柯佳嬿IG）





Energy昨（10）日起在台北小巨蛋舉辦《ALL IN 全面進擊》演唱會，吸引1萬名粉絲到場支持。其中，成員坤達捲入閃兵風波也吐露心聲，透露當天是老婆柯佳嬿生日，雖然對方缺席，但仍感謝一路以來的支持與鼓勵。對此，柯佳嬿也透過社群平台分享心情。

柯佳嬿昨日未現身小巨蛋，不過坤達依舊特別感謝愛妻，「她在這段時間陪著我、給了很多支持和鼓勵。我想跟她說生日快樂，謝謝妳。」而柯佳嬿則在生日當天曬出多張照片分享心情，許多粉絲也湧入回應。

廣告 廣告

柯佳嬿寫下，「親愛的宇宙，我已經準備好迎接這個世界的豐盛美好了，今後也請多多愛護，謝謝你們，愛著我這個怪人。」貼文曝光後，包含曾之喬、八三夭、程予希分別回應「請繼續怪下去麻煩妳了」、「柯仙生日快樂」、「生日快樂，越怪越可愛」。



【更多東森娛樂報導】

●《如果我不曾見過太陽》柯佳嬿身份曝光 認：滿殘酷的

●曾敬驊親完江齊再親柯佳嬿 自嘲像男優：那真的很累

●田馥甄飽受1困擾哭了！突發長文洩心聲：逼自己振作

