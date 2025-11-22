柯佳嬿結婚8年認為「戀愛黏在一起」有毒！曝心聲：親密關係需適當距離
記者趙浩雲／台北報導
Netflix影集《如果我不曾見過太陽》昨（21日）舉行《如果我不曾見過太陽》「聖誕約定同樂會」，邀請主演群與粉絲玩互動問答遊戲，現場氣氛熱烈，今（22日）也釋出二部曲主預告，柯佳嬿飾演的神秘視障女子「夏天晴」將扮演故事關鍵角色，為何她手上有著與江曉彤（李沐 飾）同樣的蝴蝶刺青？重重謎團將隨劇情推演一一揭曉。
Netflix《如果我不曾見過太陽》舉辦「聖誕約定同樂會」，製作人麻怡婷、編導簡奇峯、編劇林欣慧與演員曾敬驊、柯佳嬿、李沐、程予希、江齊、姚淳耀、石知田 21 日晚間現身南港 Lalaport，吸引超過650名粉絲到場支持。演員一登場便引來尖叫聲不斷，氣氛熱烈。因飾演反派而被網友「恨到不行」的石知田上台第一句話便道歉：「先跟大家說聲對不起。」引來現場爆笑。
活動首先公開預告二部曲角色相關「線索禮物」。柯佳嬿拿到蝴蝶眼罩，她分享：「我飾演的天晴是視障者，蝴蝶意象對她來說有更深層的含義，觀眾看二部曲會明白。」接著演員以「愛心（Yes）/骷髏（No）」牌互動讓所有現場觀眾看每個演員和粉絲覺得是「浪漫還是有毒」，被問到「公開求婚是浪漫還是可怕？」全場只有曾敬驊舉起愛心牌（浪漫），他笑說：「我覺得是浪漫的，對方做這件事會很感動，我自己是不會做。」
被問到是否「戀愛後會黏在一起」，柯佳嬿立即舉骷髏（有毒）牌，認為親密關係仍需適當距離。「交往一個月就刺上對方名字」的問題中，僅李沐覺得浪漫，笑稱：「覺得滿幽默的，不喜歡再雷射掉就好。」最後被問「覺得自己是會一直愛上相同性格的人嗎？」江齊表示這很難判定，李沐認為如果不夠了解自己就會遇到這問題，曾敬驊「直男發言」表示覺得自己不會，被問愛過幾個星座？他表示三個，但竟然忘記其中一個是什麼星象的星座，馬上被虧剛剛想求婚的粉絲聽到都不求了。《如果我不曾見過太陽》二部曲將於12月11日與觀眾見面。
