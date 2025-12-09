柯佳嬿續緣《想見你》團隊 吐露震撼心聲：有一種魔力！忍不住哽咽落淚

柯佳嬿《如果我不曾見過太陽》二部曲飾演後天失明的電台DJ。Netflix提供

柯佳嬿再度與《想見你》原班編劇團隊合作，在《如果我不曾見過太陽》二部曲中飾演失明的電台DJ「夏天晴」一角，在花絮中分享：「我覺得他們（編劇）的故事有一種魔力，讓我有很多畫面感，不自覺地把自己帶入角色，不知不覺你會走得很深入。」語畢更忍不住哽咽落淚，可見對角色的投入與情感。

在二部曲中，李壬曜（曾敬驊飾演）在承擔過錯後重新回到社會，努力工作、努力生活，只為了讓自己變好，有一天能再見到曉彤（李沐飾）。曾敬驊表示：「他心裡一定有一個想法是：『有一天，我一定要找到曉彤在哪。』其實這就是他唯一的動力。」壬曜對曉彤深刻的情感，也讓他在遇到天晴時，被重新喚起那份想保護、想照顧人的強烈情緒。

《如果我不曾見過太陽》曾敬驊（左）與柯佳嬿的相遇揭開二部曲關鍵。Netflix提供

「李壬曜」遇見「夏天晴」後，內心掀起波瀾，「似曾相識，我找到曉彤了嗎？」曾敬驊分享，與「夏天晴」的這場相遇且情不自禁的叫住她，是一種「第六感、很魔幻的一件事情」，認為夏天晴這個人給李壬曜的感覺很像江曉彤。

柯佳嬿嘆「不相遇」比較好 曾敬驊難以選擇

柯佳嬿（左）、曾敬驊皆坦言「不希望遇見彼此」。Netflix提供

回到故事最初的核心命題「如果我不曾見過太陽」，當問到：「如果可以選擇，你們是否還會想再相遇？」柯佳嬿沉默許久後說：「我不知道耶，再一次的話，我自己覺得天晴應該不會想要遇見壬曜，也許會比較好吧！」

曾敬驊也坦言這是個很難的問題：「如果我都知道後面會發生什麼事情的話，那當然他不會想遇見。」《如果我不曾見過太陽》一部曲已於2025年11月13日Netflix全球獨家上線熱播中，二部曲將於12月11日與觀眾見面。



