柯佳嬿談閃兵 坤達「正在反省」

坤達上月21日涉入閃兵案，新北地檢署建請法院量處有期徒刑2年8月，事隔1個月，他的妻子柯佳嬿21日首露面，和曾敬驊、李沐、程予希、江齊、石知田、姚淳耀出席Netflix《如果我不曾見過太陽》第2季宣傳茶敘，被問最近心情？她淡定回：「還好還好。」一談到坤達狀態，她堅定立場：「這件事情他現在正在面對，也正在反省，我就是陪他。」

外傳坤達早在5月就收到傳票，柯佳嬿被質疑掩護老公，她表示對於閃兵一事不知情：「我當然不知道啊。」是從新聞才得知老公閃兵。

她在第1季結局突然現身，手上和李沐有同樣「蝴蝶刺青」，神祕的角色引爆討論，劇中飾演視障人士，事先到愛盲基金會做田調，和視障朋友接觸，「我拍戲時其實都沒有看他（曾敬驊），看起來要眼神沒有焦。」

曾敬驊、李沐劇中上演虐戀，他本來是青澀高中生，黑化成連環殺人魔，為戲刻意瘦身到65公斤，其中有一場戲「青筋爆出」呈現壓抑的戲，在社群上被討論，他對稱讚很害羞，笑說現在體脂率偏高，看不太出來青筋，也說地下室比較悶，拍完這場戲被帶去健康檢查，幸好沒紅字。

李沐一角原本是天才芭蕾少女，絕望被多人侵犯，情節震撼觀眾，她透露拍攝當下還好，但至今不敢看這場戲，刻意跳過那一集，「我想我是演戲的人，已經這麼難受，更何況遇到這些事的少男少女要怎麼辦，痛苦絕對不及他們的千分之一或萬分之一。」