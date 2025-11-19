柯佳嬿驚喜現身台劇！ 網友狂敲二部曲 竟與她擁有「同款神秘刺青」

記者趙浩雲／台北報導

《如果我不曾見過太陽》曾敬驊、李沐、程予希。（圖／Netflix提供）

Netflix影集《如果我不曾見過太陽》成功在網上引發熱烈討論，而在第十集結尾驚喜出現，與李沐刺有相同蝴蝶刺青的柯佳嬿，也掀起一波話題。今（19）日釋出花絮深入解析男女主角李壬曜（曾敬驊 飾）與江曉彤（李沐 飾）的原生家庭與性格背景。

曾敬驊本次在劇中飾演「暴雨殺人魔」李壬曜，故事逐步揭露他走向黑暗深淵的原因，不僅在家中承受父親的家暴、母親的冷處理，在校園內更是受到校霸歐陽悌（石知田 飾）的欺凌，可說是劇中最慘角色。網友紛紛大讚：「曾敬驊太會哭了，好令人心疼的角色」、「已經等不及看二部曲的復仇了！」

柯佳嬿驚喜現身！竟與李沐擁有同款神秘蝴蝶刺青。（圖／Netflix提供）

對於收獲諸多好評，曾敬驊表示：「非常謝謝喜歡這部劇的你們。我想跟觀眾說對於在乎的人，可以勇敢表達出自己對他們的愛，就跟壬曜說會去看曉彤演出一樣。」更補充：「每個角色在一部後開始有自己新的生活方式，在二部曲能看到這些角色更多對於人性、處境的選擇及兩面性。」

而飾演劇中大家心目中「小太陽」的李沐，也有著令人驚艷的演出，飾演其溫暖父母的江宏恩、陳孝萱同樣收穫許多好評，李沐也感性分享：「謝謝觀眾的支持，能被大家看見覺得很感激！非常親近的朋友打電話告訴我，他們覺得太陽非常非常好看，認為是我工作以來他們最喜歡的作品，我覺得很感動。因為很喜歡很在意這個作品，上線之後失眠了好幾天，在獲得至親好友的肯定後安安穩穩地睡了好覺。《如果我不曾見過太陽》一部曲已於11月13日Netflix全球獨家上線熱播中，二部曲將於12月11日與觀眾見面。

