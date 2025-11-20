柯佳嬿驚喜現身《如果我不曾見過太陽》 曾敬驊心疼角色：多數時候沒選擇

Netflix校園復仇影集《如果我不曾見過太陽》在11月13日上線後，在網路上討論度相當高。第十集結尾，柯佳嬿驚喜出現，且與李沐刺有相同蝴蝶刺青，再掀一波話題。19日釋出花絮〈飛蛾與蝴蝶〉篇，深入解析由曾敬驊飾演的「李壬曜」與李沐飾演的「江曉彤」的原生家庭與性格背景。

Netflix校園復仇影集《如果我不曾見過太陽》在11月13日上線後，在網路上討論度相當高。（圖／Netflix 提供）

劇中，曾敬驊飾演的「暴雨殺人魔」李壬曜，背負家庭暴力與校園霸凌的雙重壓力，成為劇中最令人心疼的角色。他認為李壬曜「多數時候沒有選擇」，是一個將所有痛苦一肩扛起、重情義且勇敢的角色，「非常謝謝喜歡這部劇的你們，我想跟觀眾說，對於在乎的人，可以勇敢表達自己的愛。」他也透露，二部曲將展現角色更多人性與處境的選擇。李沐飾演的江曉彤則被稱為「小太陽」，她感性分享：「謝謝觀眾支持，能被看見很感激，親友說這是我工作以來最喜歡的作品，我很感動，上線後失眠幾天，得到肯定才安心入睡。」

此外，程予希詮釋壓抑的賴芸蓁，她表示：「很開心這部片被這麼多人喜歡，粉絲私訊說心疼芸蓁，但更多人期待看到我黑化的樣子。」飾演校霸歐陽悌的石知田則在社群平台Threads上表示：「很開心看到洗版式的討論，先跟大家說聲對不起，歐陽悌真的太壞了，第一次演大反派果然被狠狠討厭。」他還幽默呼籲：「專心恨歐陽，但請愛石知田好嗎？」飾演討債人K哥的姚淳耀也說：「謝謝觀眾支持，短時間衝上第二名是對團隊的肯定，能以壞壞惹人愛的K哥出演很榮幸。」

柯佳嬿驚喜現身，竟與李沐擁有同款神秘蝴蝶刺青。（圖／Netflix 提供）

在首兩集中，江齊因拍攝李壬曜紀錄片而頻頻夢見江曉彤，他表示：「看到觀眾利用小線索揣測人物關係很厲害，但真相未大白，請繼續跟著品瑜探究。」11月19日釋出的花絮〈飛蛾與蝴蝶〉篇中，曾敬驊提到李壬曜的悲劇源於家庭，江曉彤的出現成為他的救贖。編導簡奇峯分享：「蝴蝶是日行性生物，飛蛾是夜行性生物，兩人本不該相遇，卻在天台上交織命運。」導演蔣繼正則表示，希望觀眾能逐步感受到角色的內心傷痛。

問及若壬曜和曉彤家庭對調會有何不同？曾敬驊認為，「就算對調家庭，在愛與感情上他們不會改變，命中注定會相遇，曉彤仍會救我。」李沐則說：「若李壬曜在曉彤的家庭，他能完成任何想做的事，即便在困境中，他仍有責任與愛。」製作人麻怡婷表示：「原生家庭形塑我們如何看待自己與世界，我希望每個家庭能帶給孩子快樂童年，若你因劇情感到傷心，代表你願意同理他人痛苦，這是社會需要的光明。」

曾敬驊飾演的「暴雨殺人魔」李壬曜，背負家庭暴力與校園霸凌的雙重壓力，成為劇中最令人心疼的角色。（圖／Netflix 提供）

《如果我不曾見過太陽》以「殺人魔自首」與「神秘制服女孩」為開端，逐步揭露角色在家庭與學校傷害中的命運分岔。該劇在Netflix全球獨播，獲得阿拉伯語、法語、日語、西班牙語等地區網友的迴響，情感力量跨越文化界限。網友在社群平台上表示：「曾敬驊太會哭了，好令人心疼的角色」，也有人提到：「等不及看二部曲的復仇！」二部曲將於12月11日上線。

