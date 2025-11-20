柯佳嬿驚喜現身《如果我不曾見過太陽》 曾敬驊心疼角色：多數時候沒選擇
Netflix校園復仇影集《如果我不曾見過太陽》在11月13日上線後，在網路上討論度相當高。第十集結尾，柯佳嬿驚喜出現，且與李沐刺有相同蝴蝶刺青，再掀一波話題。19日釋出花絮〈飛蛾與蝴蝶〉篇，深入解析由曾敬驊飾演的「李壬曜」與李沐飾演的「江曉彤」的原生家庭與性格背景。
劇中，曾敬驊飾演的「暴雨殺人魔」李壬曜，背負家庭暴力與校園霸凌的雙重壓力，成為劇中最令人心疼的角色。他認為李壬曜「多數時候沒有選擇」，是一個將所有痛苦一肩扛起、重情義且勇敢的角色，「非常謝謝喜歡這部劇的你們，我想跟觀眾說，對於在乎的人，可以勇敢表達自己的愛。」他也透露，二部曲將展現角色更多人性與處境的選擇。李沐飾演的江曉彤則被稱為「小太陽」，她感性分享：「謝謝觀眾支持，能被看見很感激，親友說這是我工作以來最喜歡的作品，我很感動，上線後失眠幾天，得到肯定才安心入睡。」
此外，程予希詮釋壓抑的賴芸蓁，她表示：「很開心這部片被這麼多人喜歡，粉絲私訊說心疼芸蓁，但更多人期待看到我黑化的樣子。」飾演校霸歐陽悌的石知田則在社群平台Threads上表示：「很開心看到洗版式的討論，先跟大家說聲對不起，歐陽悌真的太壞了，第一次演大反派果然被狠狠討厭。」他還幽默呼籲：「專心恨歐陽，但請愛石知田好嗎？」飾演討債人K哥的姚淳耀也說：「謝謝觀眾支持，短時間衝上第二名是對團隊的肯定，能以壞壞惹人愛的K哥出演很榮幸。」
在首兩集中，江齊因拍攝李壬曜紀錄片而頻頻夢見江曉彤，他表示：「看到觀眾利用小線索揣測人物關係很厲害，但真相未大白，請繼續跟著品瑜探究。」11月19日釋出的花絮〈飛蛾與蝴蝶〉篇中，曾敬驊提到李壬曜的悲劇源於家庭，江曉彤的出現成為他的救贖。編導簡奇峯分享：「蝴蝶是日行性生物，飛蛾是夜行性生物，兩人本不該相遇，卻在天台上交織命運。」導演蔣繼正則表示，希望觀眾能逐步感受到角色的內心傷痛。
問及若壬曜和曉彤家庭對調會有何不同？曾敬驊認為，「就算對調家庭，在愛與感情上他們不會改變，命中注定會相遇，曉彤仍會救我。」李沐則說：「若李壬曜在曉彤的家庭，他能完成任何想做的事，即便在困境中，他仍有責任與愛。」製作人麻怡婷表示：「原生家庭形塑我們如何看待自己與世界，我希望每個家庭能帶給孩子快樂童年，若你因劇情感到傷心，代表你願意同理他人痛苦，這是社會需要的光明。」
《如果我不曾見過太陽》以「殺人魔自首」與「神秘制服女孩」為開端，逐步揭露角色在家庭與學校傷害中的命運分岔。該劇在Netflix全球獨播，獲得阿拉伯語、法語、日語、西班牙語等地區網友的迴響，情感力量跨越文化界限。網友在社群平台上表示：「曾敬驊太會哭了，好令人心疼的角色」，也有人提到：「等不及看二部曲的復仇！」二部曲將於12月11日上線。
延伸閱讀
只能是曾敬驊！《想見你》製作人自爆情勒經紀人：不演就賣給韓國
金馬62/罹癌四期後首露面！柯煒林親吐身體現況 樂觀抗病魔：我還OK
遭傳假戲真做！江齊親吐和詹懷雲真實關係 曾敬驊愛野營自爆一週沒洗澡
其他人也在看
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 小時前
獨家／粿粿為愛王子「事業跌谷底」 SWAG雪中送炭發合作邀約鼓勵她再站起來
粿粿為了愛王子，不惜自毀和范姜彥豐的家庭，連努力打拼來的事業，也跌至谷底，手上幾乎沒有演藝工作。但主打成人影音內容的平台SWAG在此時雪中送炭，對她發出合作邀約，除了看中粿粿的話題外，也期望能夠藉此鼓勵跌倒的人再站起來。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 1 天前
恭喜！10億女星王宥忻「離婚2年再嫁前夫」吐關鍵原因：我的心很誠實
10億女星王宥忻2023年宣布與翁承旭（翁總）結束12年婚姻，當時兩人選擇以成熟方式面對分開，沒有口出惡言，依然住在同一個屋簷下為了孩子緊密合作。沒想到相隔2年，王宥忻昨（19）日生日當天，與翁承旭攜手前往北投戶政事務所，在親友滿滿的祝福聲中再次公證成為合法夫妻，投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
返台養傷變惡鄰／疑現身群組喊冤「遭挾怨報復」 楊宗緯再發聲！住戶曝內情
歌手楊宗緯在選秀節目《超級星光大道》嶄露頭角後，又以一曲《洋蔥》紅遍大街小巷，近年他將事業重心轉往中國大陸，8月因摔落舞台返台休養，不料卻被爆出是「惡鄰居」；不僅占用公共空間、破壞公物，家人還隨地便溺，行為引起鄰里不滿。而在新聞爆出後，楊宗緯本人也發出聲明，強調報導內容「完全錯誤」。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
獨家／牆倒眾人推！羅志祥：跌到谷底才看清楚「誰離誰留」
2020年，羅志祥的人生彷彿被按下「暫停鍵」，一場突如其來的「毀滅式分手」，不只終結了他與前任的感情，更在網路輿論發酵下，將所有與他相關的行為都放大、扭曲、重新定義。然而「牆倒眾人推」，他在出事後深刻體驗這句話，「在低谷時，誰離誰留，一切都很真實，那一刻我才發現，原來以前看到聽到，很多都是假的」。鏡報 ・ 6 小時前
青龍獎》甜慘了！玄彬同框孫藝珍一起拿獎 羞喊：今天很幸福
韓國年度盛事「第46屆青龍電影獎」在今（19日）隆重登場。稍早頒發人氣獎，邀請孫藝珍、玄彬夫婦以及潤娥、朴珍榮上台共同領取致詞。結果外界焦點全部放在孫藝珍、玄彬夫婦，這也是他們繼2020年《百想藝術大賞》結婚後首度同台，把大家通通閃瞎。中時新聞網 ・ 15 小時前
玄彬、孫藝珍勇奪影帝后公開「兒子真名」 三字深藏爸媽愛意！兩人青龍獎不停放閃超甜蜜
說玄彬、孫藝珍橫掃《第46屆青龍電影獎》頒獎典禮所有焦點也不為過！因為兩人不僅婚後首度同台，還一起拿下最高人氣獎，甚至影帝影后都史無前例同時奪走，上台致詞更是放閃到不行，連3歲兒子「甜豆」的名字，都第一次公開給大家知道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 小時前
霍建華新劇《他為什麼依然單身》！毒舌金句狂輸出：「成熟的人要麼學會讚美，要麼學會閉嘴」
霍建華新劇《他為什麼依然單身》！毒舌金句狂輸出：「成熟的人要麼學會讚美，要麼學會閉嘴」造咖 ・ 1 天前
反骨男孩藝人全解約！老闆酷炫親口證實 「大家各自安好」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導YouTuber團體「反骨男孩Wackyboys」近年來風波不斷，團體中的核心成員孫生、蕾菈、瑋哥等人也陸續解約。如今「反骨男孩」藝...FTNN新聞網 ・ 1 天前
MLB／誰是大谷翔平？歐尼爾認原本不認識 聽到年薪嚇傻以為「搞錯了」
道奇日籍巨星大谷翔平用「二刀流」身手風靡全球，不料NBA傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O’Neal）竟在節目上坦言原本不清楚這位4屆年度MVP是誰，直到有天他不小心發現大谷是位握有10年7億身價的球員，才意識到大谷的影響力有多巨大，甚至還直呼聽到這個薪水以為「搞錯了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
胡彥斌疑爆戀情！海邊忘情激吻正妹被拍 女方被起底是小16歲「AI女神」
中國歌手胡彥斌當年憑藉一首〈男人KTV〉走紅，即興創作的才華更讓他獲得「音樂才子」的封號，如今，一舉一動都受到大家關注的胡彥斌，近日，他被網友捕捉到在海邊忘情激吻正妹，女方的身分也被起底是小16歲網紅易夢玲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
青龍獎／玄彬、孫藝真封帝后韓網怒！得獎標準惹議 挨轟：公信力跌谷底
第46屆青龍電影獎昨（19）日晚間在首爾汝矣島 KBS Hall 落幕，《徵人啟弒》抱走最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角等六項大獎成為最大贏家，但典禮上最受矚目的焦點，全被玄彬、孫藝真夫妻檔同時奪下影帝、影后與人氣獎。雖然在現場收穫熱烈掌聲，卻在頒獎結束後引爆韓國輿論強烈反彈，部分韓媒與網友幾乎呈現一致負面反應。三立新聞網 setn.com ・ 51 分鐘前
胡瓜遭控襲胸籃籃「心情低落」 小禎曝私下交情：我是大義滅親型
小禎19日出席保養品牌10週年記者會，爸爸胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，被網友炎上，她表示有和爸爸通電話，不曉得為何事情會變成這樣，因為胡瓜真的把籃籃當作乾女兒，跟籃籃男友也熟識，「但如果籃籃覺得不舒服，我也完全支持她，我是屬於大義滅親型 。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前
白冰冰「回收旗下藝人合約」 年終送大禮：抽成砍半
白冰冰旗下有多位藝人，每次主持或是有活動，她都會把子弟兵帶在身邊，盡量給大家機會表演，18日他決定送大家一份大禮，她將合約回收，將經紀抽成砍半，「我看到他們為了生活這麼辛苦，很捨不得，我又不缺，幫別人也是幫，為何不幫自己人。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
許瑋甯、邱澤婚宴日期曝光！ 婚紗照甜吻秀鑽戒
許瑋甯和邱澤2021年登記結婚，並於今年八月產下兒子，婚後生活幸福甜蜜的兩人，即將於11月28日舉辦婚宴，地點選在文華東方，婚紗照也跟著曝光，只見邱澤甜蜜親吻妻子的手，許瑋甯也秀出超大鑽戒，甜蜜滿分。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前
劉品言生了！曝女兒「衝著漂亮來的」連晨翔秒告白
劉品言19日正中午報喜，平安生下女兒，還告白了老公連晨翔：「謝謝你一直都在，在你眼裡的迷之角度，你都說我跟女兒很漂亮。」老公連晨翔則是告白：「我好愛妳們，最大願望就是妳們兩位公主都要平安幸福快樂。我會好好照顧這個家，辛苦老婆了謝謝妳。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
宋祖兒被劉宇寧逗樂 自招《折腰》對戲都在笑「眼底卡紋」
宋祖兒、劉宇寧主演的人氣古裝劇《折腰》，19日在八大戲劇台全台首播，女主角宋祖兒在劇中展現過人機智，屢次化危機為轉機，更用真誠融化與她有家族恩怨的劉宇寧，兩人戲裡甜蜜虐戀，戲外劉宇寧爆料宋祖兒的笑點非常低！劉宇寧透露：「她有的時候看到我，就說：『你好好笑喔！』我說難道我是個笑話？我在妳眼裡就是個笑話？!」宋祖兒自招：「如果看戲播出發現我眼底卡紋，就是因為每天太快樂，天天都在笑！」中時新聞網 ・ 1 天前