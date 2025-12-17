柯佳嬿「多重人格」虐戀曾敬驊 網讚：定制的金鐘影后入場券

柯佳嬿（右）在《如果我不曾見過太陽》中與曾敬驊虐戀。Netflix提供



柯佳嬿繼《想見你》1人分飾多角後，在Netflix影集《如果我不曾見過太陽》中也挑戰「多重人格」，切換自如的演技也讓網友盛讚「根本是醫美級演技」、「簡直就是量身定制的金鐘獎最佳女演員入場券」，她表示：「看到有些留言討論性暴力帶來的永久創傷、原生家庭與父母親帶給孩子的深遠影響。我覺得1部戲能傳達些什麼，讓人去思考、去關注，是非常有意義的事情，很榮幸能成為太陽的一份子。」二部曲12月11日上線不到48小時直衝Netflix排行榜第1。

劇中柯佳嬿與曾敬驊虐戀逼哭觀眾，被問如果只能選一場最觸動內心的戲，她分享：「可能是我在醫院對壬曜說：『為什麼你們每個人都可以往前走，只有我1個人要永遠留在那1天。』當下感觸很深，看劇本時覺得這幾句台詞很悲傷，實際講出來更悲傷。」

李沐終於在《如果我不曾見過太陽》二部曲解答了她的生死疑雲。

柯佳嬿說：「對江曉彤來說她的時間停止了，在老家的那個房間裡，她永遠被困在事情發生的那1天走不出去。我在家看播出，看到10：27PM曉彤從老家床上坐起來的時候爆哭，明明都已經看過劇本了，還是覺得好難過。」

在二部曲中曾敬驊飾演的「李壬曜」逐步被逼向絕境，原以為能和柯佳嬿飾演的「夏天晴」重新開始，卻在不速之客闖入後再次揭開過去的傷疤，一心只想保護李沐飾演的「江曉彤」，他意識到自己的存在對她來說其實也是一種傷害。

李沐終於在二部曲解答了她的生死疑雲，經歷創傷後的她選擇將「曉彤」的人格深深地藏起來，用「天晴」來假裝什麼都沒發生、忘記一切痛苦的回憶，李沐分享：「非常非常開心觀眾們喜歡二部曲，我們獲得好成績。有看到一些觀眾看了影集之後很傷心但同時也開始關注真實生活裡存在的這些議題，覺得很感激。」

