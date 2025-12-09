柯佳嬿、曾敬驊「重新開始！」 被問心聲沈默許久：不希望遇見彼此

記者趙浩雲／台北報導

Netflix暗黑校園純愛懸疑復仇影集《如果我不曾見過太陽》今（9）日釋出全新花絮〈等待之後〉，率先揭開一部曲尾聲中，由曾敬驊飾演的李壬曜，遇見新角色夏天晴（柯佳嬿 飾）所掀起的心動波瀾，也暗示兩人將會走向何種結局。

花絮的序幕，呼應影集一部曲的結尾，李壬曜（曾敬驊 飾）撞見了一位背影神似江曉彤（李沐 飾）的女子，並忍不住呼喚她的名字，沒想到轉過身來，看見的是一張陌生的面孔，然而她卻有著與江曉彤一模一樣的刺青，李壬曜也因此被那莫名的熟悉感困住。「似曾相識，我找到曉彤了嗎？」

二部曲驚喜登場的新角色「夏天晴」（柯佳嬿 飾），是一名後天失明的電台DJ，再度與《想見你》原班編劇團隊合作，柯佳嬿分享：「我覺得他們（編劇）的故事有一種魔力，讓我有很多畫面感，不自覺地把自己帶入角色，不知不覺你會走得很深入。」語畢更忍不住哽咽落淚，足見她對角色的投入與情感。、

回到故事最初的核心命題「如果我不曾見過太陽」，當問到：「如果可以選擇，你們是否還會想再相遇？」柯佳嬿沉默許久後說：「我不知道耶，再一次的話，我自己覺得天晴應該不會想要遇見壬曜，也許會比較好吧！」曾敬驊也坦言這是個很難的問題：「如果我都知道後面會發生什麼事情的話，那當然他不會想遇見。」李壬曜在灰暗的高中時期遇見生命中的「太陽」，曾讓他對未來產生新的希望，卻也因為那份光亮而落入更深的悲劇。如今，他再度「重新開始」，卻再一次勾起他走向復仇、走向殺戮的決心，而這一切，都將在二部曲中徹底揭曉。

柯佳嬿《如果我不曾見過太陽》二部曲飾演後天失明的電台DJ。（圖／Netflix提供）

劇情講述年僅25歲的李壬曜（曾敬驊 飾）自首並坦承自己就是媒體口中冷血殺害昔日高中同窗的「暴雨殺人魔」。入獄後，他首度答應接受紀錄片企劃周品瑜（江齊 飾）的採訪，沒想到她卻因此在夢裡與李壬曜陷入曖昧纏綿，並逐漸被一名身穿高中制服的神祕少女（李沐 飾）糾纏。夢境與現實的界線逐漸模糊，埋藏在校園歲月裡的愛與恨、罪與救贖，也一步步浮現眼前。《如果我不曾見過太陽》一部曲已於2025年11月13日Netflix全球獨家上線熱播中，二部曲將於12月11日與觀眾見面。

