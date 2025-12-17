柯佳嬿「醫美級演技」重現《想見你》經典！ 與曾敬驊虐戀逼哭觀眾

記者趙浩雲／台北報導

《如果我不曾見過太陽》曾敬驊、柯佳嬿。（圖／Netflix提供）

Netflix暗黑校園純愛懸疑復仇影集《如果我不曾見過太陽》在二部曲中曾敬驊飾演的李壬曜逐步被逼向絕境，原以為能和「夏天晴」（柯佳嬿 飾）重新開始，卻在不速之客闖入後再次揭開過去的傷疤，一心只想保護江曉彤（李沐 飾）的李壬曜意識到自己的存在，對她來說其實也是一種傷害。

對於收穫諸多好評，曾敬驊表示：「謝謝觀眾的喜愛，每一個情感都是獨特的學習，很開心可以透過角色與大家一起成長。這齣戲拍攝時間將近半年，從壬曜身上找到許多能量，印象中最深刻是與曉彤在天台上互相約定的戲，一個承諾背後需要很多等待與信念，不論當下兩人的遭遇是多麼艱難，彼此都願意等待，那份情感讓我相信這兩個角色是相愛的。」

而繼《想見你》詮釋一人分飾多角後，本次挑戰「多重人格」的柯佳嬿，切換自如的演技也讓網友盛讚：「由柯仙女來飾演曉彤的不同人格簡直太適合了，根本是醫美級演技！」、「哇！柯佳嬿加上這麼好的劇本，簡直就是量身定制的金鐘獎最佳女演員入場券」，柯佳嬿表示：「看到有些留言討論性暴力帶來的永久創傷、原生家庭與父母親帶給孩子的深遠影響。我覺得一部戲能傳達些什麼，讓人去思考、去關注，是非常有意義的事情，很榮幸能成為太陽的一份子。」

柯佳嬿演技大獲好評。（圖／Netflix提供）

更分享：「如果只能選一場最觸動我心的戲，可能是我在醫院對壬曜說：『為什麼你們每個人都可以往前走，只有我一個人要永遠留在那一天。』當下感觸很深，看劇本時覺得這幾句台詞很悲傷，實際講出來更悲傷。對江曉彤來說她的時間停止了，在老家的那個房間裡，她永遠被困在事情發生的那一天走不出去。我在家看播出，看到10:27pm曉彤從老家床上坐起來的時候爆哭，明明都已經看過劇本了，還是覺得好難過。」

而飾演江曉彤的李沐，終於在二部曲解答了她的生死疑雲，經歷創傷後的她選擇將「曉彤」的人格深深地藏起來，用「天晴」來假裝什麼都沒發生、忘記一切痛苦的回憶，李沐分享：「非常非常開心觀眾們喜歡二部曲，我們獲得好成績。有看到一些觀眾看了影集之後很傷心但同時也開始關注真實生活裡存在的這些議題，覺得很感激。」《如果我不曾見過太陽》一部曲與二部曲皆已在Netflix全球獨家熱播中。

