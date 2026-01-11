柯佳嬿41歲生日沒去小巨蛋挺坤達 感性吐心聲：謝謝愛著怪人的我！

娛樂中心／綜合報導

Energy昨（10日）重返台北小巨蛋開唱，涉入閃兵風波的坤達，也特別感謝未現身演唱會現場的老婆柯佳嬿，「她在這段時間陪著我，給我很多支持鼓勵，今天是她生日，她沒有來，但我想跟她說生日快樂，謝謝你，辛苦了。」雖然柯佳嬿未能現身小巨蛋，不過她透過社群平台分享心情、親友隔空送暖，仍讓這個生日充滿溫度與話題。

柯佳嬿生日當天在社群貼出多張出遊照。（圖／翻攝自IG @alicekochiayen）

柯佳嬿41歲生日當天，於社群平台曬出多張生活照，並以一段帶有個人風格的文字向世界喊話。她寫下：「親愛的宇宙，我已經準備好迎接這個世界的豐盛美好了，今後也請多多愛護，謝謝你們愛著我這個怪人。」一句「怪人」不僅展現她一貫的內心獨白與感性，也讓粉絲感受到她對生活的柔軟與真誠。

貼文一出，演藝圈好友紛紛現身留言區。其中，女星曾之喬幽默回應：「請繼續怪下去，麻煩妳了。」短短一句話立刻引發網友共鳴，被大讚最懂她的祝福。戴愛玲也送上祝賀，直言「生日快樂！想怎麼怪就怎麼怪呀！」語氣輕鬆又暖心，展現好友間的默契情誼。樂團八三夭同樣留言祝賀，喊她「柯仙生日快樂」，引起粉絲討論。

柯佳嬿直呼自己是怪人。（圖／翻攝自IG @alicekochiayen）

事實上，柯佳嬿與八三夭的緣分，讓不少人回想起她主演的成名劇《想見你》所掀起的熱潮，主題曲〈想見你想見你想見你〉至今仍被視為華語流行音樂的代表作之一，甚至在海外也擁有高知名度。這些祝福不只停留在生日，更像是對她多年作品與個人氣質的肯定。

