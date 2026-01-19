柯傅堯現身！陳佩琪罕見曬天倫照「父子同框吃飯」訴心情

陳佩琪18日分享與丈夫柯文哲、兒子柯傅堯共進午餐。翻攝自陳佩琪FB



民眾黨創黨主席柯文哲之妻陳佩琪經常分享近況，18日她難得PO出一家三口的飯桌照片，只見難得出現在版面上的兒子柯傅堯與柯文哲並肩，吃得很開心，父子兩長相十分相近，而她身為妻母心情相當喜悅。不過，她也提到，即便生活再忙，過去一年的經歷讓她質疑司法體系，只是在深夜寫下的感想，「寫再多、問再多，也沒有人理。」

陳佩琪18日在臉書上抒發心情，她指出，柯文哲擔任25年重症醫師、8年台北市長、5年的民眾黨主席，也曾參選2024總統大選獲得369萬票支持，但在司法體系面前卻如螻蟻，她先前問柯文哲是否和司法人員有過節，但柯很茫然，無法理解原因。

廣告 廣告

她也提到，先前在臉書和媒體上曾提過幾個疑問，但只有兩件事獲得回應，一件事台北看守所夜間會有老鼠，第二是柯母存摺被扣。

陳佩琪進一步說，北所回應建物老舊，已盡力改善，但她不是計較北所環境舒適問題，而是質疑檢審機關押人，「押人押什麼意思？」這種行為像任意踐踏人。

至於柯母存摺被扣，陳佩琪解釋，當時需繳罰款與律師費，急需透過存摺轉帳，但外界質疑北檢是否扣押柯氏夫妻帳戶，而北檢回應稱帳戶可正常使用，她也坦言部分說法可能源於誤會，但認為北檢僅在此類「小事」上才願意回應。

不過，陳佩琪話鋒一轉，表示自己其實最想問北檢，前總統陳水扁的「扁帽工廠」、蔡英文的「小英商號」，以及現任總統賴清德競選期間的「賴桑小舖」公司金流是否被徹查過？她認為，檢方認定候選人販售小物、未將所得全數納入政治獻金帳戶構成公益侵占，並以此對柯文哲求刑，然而上述公司運作模式與「木可」相同，卻未見相同標準檢視，她質疑，相關公司盈餘已全數結清，資金流向為何、最終進入誰的口袋，是否涉及更重的法律責任，並直言希望檢察官能對此給出清楚交代。

文末，陳佩琪再度回到愛妻慈母軌道，像是一家三口難得一起吃午餐的片段，而相關照片中，有罕見出現在版面上的柯傅堯，正夾著煎蛋，而一旁的柯文哲則大口享用，氣氛相當溫馨。

陳佩琪18日分享與丈夫柯文哲、兒子柯傅堯共進午餐。翻攝自陳佩琪FB

更多太報報導

酸蔣萬安搞民粹！柯文哲談「免費營養午餐＋鮮奶」政策：騙選票有用

國人飼養貓狗破340萬隻！比14歲以下孩童人數還多 賴清德：政府要解決

笑談從土城看守所「活著回來」經歷 柯文哲：國民黨不要高估自己實力