柯備戰2026？洪健益揭民眾黨談判籌碼

民眾黨前主席柯文哲（右）與現任黨主席黃國昌（左）同台直播。（圖：民眾黨提供）

民眾黨前主席柯文哲4日晚間與現任黨主席黃國昌同框直播時，提到「自動請纓住南部」，引發外界聯想是否提前布局2026縣市長選戰。對此，民進黨台北市議員洪健益解讀，柯文哲此番說法是「備戰2026的起手式」，目的在於牽動藍營內部矛盾，並藉此累積民眾黨在藍白合作中的談判籌碼。 ￼





洪健益在政論節目《頭家來開講》指出，國民黨主席鄭麗文上任後，面對2026地方首長提名，採取「兵自練、糧自籌」策略，也就是由地方自行整隊、資源自籌。洪認為，鄭麗文現階段難以直接介入提名或提供具體支援，只能頻繁走訪各地、爭取曝光與凝聚支持，「說白了比較像是穩定軍心」。

洪健益進一步分析，藍營內部因兩岸立場與路線之爭對鄭麗文有所忌憚，而柯文哲正是在等待國民黨裂縫擴大。他指出，部分深藍選民若對國民黨失望，可能轉而支持柯文哲，使柯即便勝選機率不高，仍能在選局中扮演「關鍵少數」，對藍營造成實質牽制。 ￼





洪健益也提到，柯文哲在直播中直言「鄭麗文對國民黨是衝擊」的說法，本身就是在「挑撥、見縫插針」。他認為，只要鄭麗文未能清楚定調黨內路線，國民黨的內部矛盾就會持續，柯文哲則可利用這種分裂態勢，作為未來藍白再談合作時的籌碼與槓桿。 ￼





洪健益直言，「不要小看柯文哲，他比黃國昌聰明太多」，即使柯無意或無法在2026取得最大化勝選，也可能透過左右局勢、掌握決定性影響力，向國民黨提出政治交換條件。