柯克槍擊案22歲嫌犯首度出庭！「媒體准入」成法庭攻防焦點

涉嫌暗殺31歲保守派青年領袖查理柯克（Charlie Kirk）的22歲槍手羅賓森（Tyler Robinson）。（圖／達志／美聯社）

涉嫌暗殺31歲保守派青年領袖查理柯克（Charlie Kirk）的22歲槍手羅賓森（Tyler Robinson），於美東時間11日首次現身猶他州普羅沃（Provo, Utah）的法庭。然而，這場全國矚目刑案的主要爭議點，不再僅是凶嫌動機，而是媒體「能否以及如何」進入法庭紀錄審理。

據《路透社》報導，羅賓森當天身著襯衫與條紋領帶，在手銬與腳鐐束縛下被押進法庭，押送車隊中甚至出動了1輛裝甲特警車（SWAT truck）。他與律師低聲交談、時而露出微笑，而其父母與兄弟坐在旁聽席上。根據在場記者觀察，他的母親在兒子進場時忍不住落淚。

法官格拉夫（Tony Graf）當天聽取辯方希望全面禁止攝影的主張。羅賓森律師團認為，媒體對案件的激烈關注已造成「混亂」，若讓攝影機進入，可能進一步破壞被告的無罪推定。然而代表多家媒體的律師雷曼（David Reymann）則主張，透明是司法可信度的基礎，媒體應能取得密室聽證會的錄音與筆錄。

而另一端，受害者代表、同時也是查理柯克遺孀的艾瑞卡柯克（Erika Kirk），則堅定支持開放攝影。如今接掌丈夫創立的保守派非營利組織「美國轉折點」（Turning Point USA）的她，認為外界高度關注正是開放媒體進入的理由，而非障礙，透明度才能避免更多陰謀論與質疑。

但格拉夫法官明確表態，他的優先考量是避免任何可能影響陪審團的畫面。自羅賓森首次以視訊方式出庭後，他便做出多項限制，包括不准媒體拍攝被告的手銬與腳鐐，以及僅能由法院指定的攝影師和錄影師提供統一影像。11日，他甚至因直播鏡頭拍到腳鐐而短暫中斷直播，再要求攝影師調整位置。

案件本身依然充滿張力。檢方指控羅賓森於9月10日在奧勒姆（Orem）的1處屋頂上開槍，射殺了正在猶他谷大學（Utah Valley University）主持活動並與學生辯論的查理柯克。柯克是美國總統川普（Donald Trump）的政治盟友，他的遇害迅速引發跨政治光譜的各方人士的譴責。

羅賓森目前面臨7項刑事指控，包括加重謀殺、妨礙司法（因銷毀證據）、以及證人干擾（涉嫌要求室友刪除不利訊息）。州檢察官已表明將尋求讓羅賓森被判處死刑，使案件更具敏感性。

格拉夫預計於12月29日召開視訊會議宣布是否允許更多媒體進入，而初步聽證會則排定於明年5月18日至21日親自開庭。

