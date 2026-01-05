柯利用"黃國昌"墊高自己？政治評論員"這樣說"！

【論壇中心/綜合報導】



前民眾黨主席柯文哲4日陪民眾黨立委張啓楷，於嘉義市區掃街，柯文哲受訪時稱，「民進黨派人放話弄黃國昌」，更嗆，你們再來一遍，一定焦土政策，黃國昌因兩年條款期限將到，任期到1月底，黃國昌今露，自己已簽署辭職書。

政治評論員汪潔民在《頭家來開講》節目中質疑，柯文哲把黃國昌拿出來講，「真的有把黃國昌當重要的人嗎」，真的很重要的話，柯文哲大陣仗下嘉義輔選，怎麼沒有帶上黃國昌呢，很顯然根本沒把黃國昌放在眼裡面，黃國昌自稱卸任立委後，就要認真當youtuber，從這件事來看，柯昌雙方談好了，「你去選你的新北市，其他我來」，黨主席的位置早已被架空，汪潔民指出，柯文哲特別用黃國昌的名字拉高自己的地位，民進黨有沒有要動黃國昌只是其次，最重要的是「柯把黃國昌當作是一個話術」，黃國昌已經game over，成了柯文哲的嘴邊肉，沒事就拿來玩兩把僅此而已。

原文出處：把黨魁掛嘴邊！柯預告"焦土"！汪潔民：黃國昌重要嗎？

