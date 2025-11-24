柯前幕僚：藍白合的春天，新北無戲、這三縣市柯文哲佈局最後一搏！

記者李鴻典／台北報導

國民黨跟民眾黨能否藍白合作持續在政壇引發討論，前民眾黨主席柯文哲幕僚吳靜怡今（24）天說，「新北禮讓？黃國昌睡罔睡！藍白合的春天，新北無戲，宜蘭竹嘉義成柯文哲佈局最後一搏！」

吳靜怡說，藍白合的春天，新北無戲；宜蘭、新竹、嘉義成為柯文哲佈局最後一搏！圖為柯文哲、黃國昌。（組合圖／翻攝自臉書、資料照）

吳靜怡指出，藍白憑哪點合？民眾黨新北的所有政治肌肉，都不是自己養大的，而是國民黨餵大的，藍營內部人士透露多名白營準備參選的「小雞」本質上都是深藍底，藍營只要侯友宜「點幾個里」就能控制結果，但民眾黨卻是目標要在明年新北市全區提好提滿，藍營表示禮讓直轄新北市「睡罔睡，麥眠夢」黃國昌能顧好三席就好。

黃國昌想在藍白合新北市長選戰裡當男主角？門兒都沒有，除非民眾黨獨立參選，讓黃國昌當母雞拉抬小雞，甚至可以創造聲量讓民眾黨明年在選戰上不會完全消失。

吳靜怡認為，民眾黨跟藍營談判，轉到宜蘭、新竹、嘉義，這些才是柯文哲僅存戰略！

國民黨立委吳宗憲被調走當文傳會主委，可以不選縣長，黨中央釋放「空出宜蘭」的訊息，但宜蘭是藍營地方議長家族長期耕耘的勢力，有可能讓出縣長大位嗎？更何況當初炮打林姿妙的就是黃國昌、陳婉惠，吳靜怡說，林姿妙縣長在宜蘭人緣極佳，怎麼可能讓陳婉惠踩在妙妙身上選。

嘉義藍白合的劇本就是「這次黃敏惠要漂亮下台，不想再掉棒。」但張啓楷最出名的只有「薯條哥」稱號，能贏地方有實力、親和力的王美惠嗎？新竹市就坐等高虹安二審宣判，若有罪，藍白合也是空亡。

吳靜怡分析，民眾黨在黃國昌私利操盤下，長期捧藍、上演咆哮大戲，不僅沒有擴張的能力，更讓民眾黨提早自撞到天花板，若柯文哲京華城案一審被判超過十年，藍白就沒有誰參選總統的問題，民眾黨必然只能當小白藍求生存，明年縣市的籌碼能拿到多少，成為柯文哲的「最後一搏」！

吳靜怡直言，努力當小白藍的結果，民眾黨終究只能盡力守住國民黨的資源，討生活。

