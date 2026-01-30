柯南出沒？東京連2起大批現鈔搶案 皆用催淚瓦斯、目的地都是「這」

即時中心／林韋慈報導

日本東京近期接連發生兩起疑似有關聯的大額現金搶案，歹徒皆以噴灑疑似催淚瓦斯的方式犯案。警方研判兩案手法與人數高度相似，已朝涉嫌搶劫方向併案調查。

根據日本媒體《共同社》1月30日報導，東京警視廳指出，兩起案件的被害人皆供稱，原本打算將鉅額現金自羽田機場帶往香港。

第一起搶案

第一起案件發生在1月29日晚間9時30分左右，地點位於東京都台東區鬧區東上野街頭。當時3名日本籍與2名中國籍、共5人，正準備將裝有現金的3個行李箱搬上乘用車，突然遭到3名不明男子噴灑疑似催淚瓦斯，對方趁亂搶走全部行李箱後駕車逃逸。受害者向警方表示，行李箱內共裝有約4億2000萬日圓（約新台幣8600萬元）現金。

廣告 廣告

同一時間，附近道路還發生一輛汽車撞倒一名50多歲路人後逃逸的案件，警視廳懷疑是搶匪逃跑途中肇事。隨後，警方在現場附近發現一輛藍色輕型轎車遭棄置，研判歹徒換車繼續逃亡。

第二起搶案

然而，約3小時後、1月30日凌晨0時10分左右，羽田機場第3航廈第5停車場3樓又發生類似事件。警方接獲報案指出，一名50多歲日本男子在下車時，遭白色汽車內的歹徒噴灑催淚噴霧。

據了解，當時白色轎車駛近，後座一名20至30歲男子先出聲引起注意，隨後朝男子噴射催淚噴霧。遇襲者從事外幣兌換工作，行李箱內裝有約1.9億日圓（約新台幣3900萬元）現金，所幸對方未得手即駕車逃離，男子僅眼睛刺痛、無生命危險。

警方指出，兩案歹徒人數皆為3人、手法雷同，初步研判彼此相關，將以涉嫌搶劫等罪嫌擴大追查。

東上野案發地點距離JR御徒町站約200公尺，一名女性居民表示：「御徒町一帶是珠寶街，之前也發生過搶案，現在又出現這種事，真的讓人很害怕。」

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／柯南出沒？東京連2起大批現鈔搶案 皆用催淚瓦斯、目的地都是「這」

更多民視新聞報導

紀錄夢再碎！灰狼三分雨擊潰雷霆 無緣挑戰公牛72勝

黃國昌立委任期最後一天 詹凌瑀：終於不用看到咆哮影帝

陳培瑜氣炸！談中天條款修法遭陳玉珍打斷 韓國瑜出面緩頰

