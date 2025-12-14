柯南回來了！動畫電影M29預告曝光 「上映日」也公開

柯南動畫電影預告曝光。翻攝X/conan_movie



「最強小學生」柯南要回來了！原作者青山剛昌的熱門偵探漫畫《名偵探柯南》系列動畫電影，已經成為每年電影的重要作品之一，官方日前公開了全新「M29」第29部電影《名偵探柯南：高速公路的墮天使》30秒預告，地點將在高速公路上展開驚心動魄的推理，日本也預定將在2026年4月10日上映，台灣上映時間則待定。

《名偵探柯南：高速公路的墮天使》從前導視覺圖中，可以看見柯南抱著萩原千速坐在警用機車上，後方則有世良真純、横溝重悟以及已經在故事中殉職的墮天使萩原研二以及松田陣平兩人。

官方近日揭曉的全新《名偵探柯南：高速公路的墮天使》30秒預告影片中，可以看見這次的全新M29電影。從預告中間，可以知道劇情著重於風之女神和黑之墮天使之間的最速戰鬥推理對決，光是從預告就可以知道這次的動作戲也絕對不會有任何一絲馬虎，完全沒有愧對《名偵探柯南》電影系列「被偵探戲耽誤的動作電影」的封號！

